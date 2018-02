Nicio şedinţă de CJ fără ceartă. Tişe: “Guvernul PSD sabotează Clujul şi încearcă să îl scoată de pe lista spitalelor de urgenţă”

În şedinţa extraordinară de Consiliu Judeţean s-a dezbătut un proiect de hotărâre privind un protocol de asociere între Consiliul Județean și Ministerul Sănătății “pentru facilitarea derulării și respectarea termenelor de implementare a proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgență Cluj”.

Discutarea proiectului a dus la o ceartă între Tişe şi consilierul judeţean Remus Lăpuşan (PSD).

“În continuare constat că doamna prim ministru tot nu înţelege. Am considerat prima dată că a fost o eroare, iar a afirmat că nu avem teren destul, ceea ce este o porcărie pentru că v-am spus că acum se doreşte un spital puţin mai mare, diferit cu un alt modul. Şi se doreşte aplicarea acelui modul în toată ţara. Am explicat şi mai explic, acel modul practic are teren suficient pentru că el este poziţionat în cele 14 hectare de teren. Modulul iniţial comunicat cu noi a necesitat un PUZ pe care l-am făcut acum un an, iar acum practic se solicită modificarea PUZ-ului pentru că modulul de spital propus de minister este mai mare decât modulul vechi. În esenţă, la sol avea spitalul, de exemplu, un hectar, acum are 2 hectare dar în acelaşi areal de 14 hectare. Nu se pune problema că nu este teren destul. Suntem în procedură de actualizare a PUZ-ului. Nu înţeleg de ce tot perseverează în a afirma că noi Clujul avem o problemă în sensul că nu ne ajunge terenul”, a spus Tişe.

Acesta a mai spus că “nu are încredere în acest Guvern PSD”.

“Din contră, senzaţia mea este că aceste luări de poziţie numai împotriva Clujului cum că terenul nu e suficient, când de fapt avem cel mai mare teren din ţară, este să nu fie făcut făcut cu scopul de a scoate Clujul de pe această listă a celor spitale care urmează a fi făcute”, a spus Tişe.

Remus Lăpuşan i-a transmit la Tişe să aibă în vedere dezastrul de la nivelul Consiliului Judeţean.

Redăm în continuare cearta dintre cei doi:

Remus Lăpuşan: Domnule preşedinte, nu are cum să fie scos. E în acord cu Comisia Europeană. E semnat. La Craiova s-a cerut schimbarea locaţiei. Trebuie să aveţi încredere şi să nu fiţi supărat. Eu înţeleg că trebuie să facem şi puţină politică dar haideţi să vedem cum reuşim administrativ să rezolvăm situaţia.

Alin Tişe: Eu rămân la ideea că acest Guvern vrea să saboteze acest proiect pentru că altminteri nu-mi explic această insistenţă. În cazul Clujului nu e adevărat că nu avem teren suficient. Ce se va întâmpla dacă peste o lună iar schimbă Ministerul modulul?

Remus Lăpuşan: Nu se mai schimbă, sunt semnale de la Comisia Europeană că trebuie să intrăm în linie dreaptă pentr că altfel vom avea probleme cu finanţarea, dezangajarea, cu termenele. Toată lumea face presiuni ca lucrurile să meargă înainte.

Alin Tişe: Eu sper. Chiar dacă e un guvern dezastruos sper măcar pe linia spitalelor...

Remus Lăpuşan: Domnule preşedinte, dacă intrăm în povestea asta. Domnul Boc a fost şi mai dezastruos ca prim ministru pentru că putea să înceapă atunci. Eraţi acolo.

Alin Tişe: Fac apel la grupul PSD să transmită Guvernului ca nu cumva să saboteze judeţul Cluj pentru că dincolo de culoarea politică a celor care conduc judeţul, cred că interesul public trebuie să fie pe primul plan. Încercarea de a tot duce discuţia la Cluj că nu avem teren destul îmi este că se urmăreşte altceva. Şi nu poate fi alt scop, cred eu, dorinţa Guvernului PSD de a scoate de pe lista spitalelor acest spital.

Remus Lăpuşan: Unde să îl ducă? Că nu au decât aici la Cluj să îl facă. Să fim serioşi. Dacă vorbim de guvern dezastruos pot vorbi şi eu de probleme dezastruoase la Consiliul Judeţean. De la groapa de gunoi...fiecare cu dezastrul lor.

Alin Tişe: Situaţia de la groapa de gunoi am găsit-o aici când am venit. Firmele care au lucrat la Centrul de Deşeuri nu sunt firme pe care eu să le fi promovat. Revenind la spital, oricum bani nu sunt destuli, înţeleg că se doreşte doar 150 de milioane de euro să fie accesaţi care să fie împărţiţi în trei. La ora asta 50 de milioane nu ajută la nimic, cu aceşti bani nu poţi construi un spital.