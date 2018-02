Congresul PSD, în 10 martie. S-ar putea decide şi dacă la Cluj se vor organiza alegeri.

„În urma şedinţei BPN de azi, am stabilit data Congresului, care va fi în 10 martie, la Sala Palatului. Am stablit un calendar de organizare, am stabilit detaliile privind organizarea. Mai rămâne să avem un CExN până în data de 10 martie, în care să discutăm câteva aspecte”, a spus purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre.

Întrebat ce se va discuta la CExN, Dobre a răspuns: „La CExN se va discuta dacă se vor face alegeri, dacă se va schimba structura BPN, dacă mai sunt alte modificări, ce modificări au fost propuse la Statut. Între 22 şi 27 vor fi comitetele judeţene”.

Cine ar putea intra astfel în cursa pentru şefia PSD Cluj, aflată sub interimat, dacă se va decide să se organizeze alegeri.

Din tabăra veche, a social democraţilor cu experienţă fotoliul de preşedinte ar putea fi vânat de deputatul Cornel Itu, aflat la al treilea mandat în Legislativul României. Itu vine însă de la Dej, lucru care este din start un minus pentru el în raport cu colegii săi din Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, primarul Cristian Matei vrea şi el să ajungă lider zonal, dar uită că Turda nu este Cluj-Napoca.

Un alt social democrat cu experienţă care ar putea intra în cursa pentru şefia PSD este Vasile Sălătioan, consilier judeţean aflat la al doilea mandat şi fost consilier local. Sălătioan spune însă că nu s-a gândit să candideze, dar că în politică e bine să nu spui nicioadată, niciodată.

Din urmă vin „lupii” tineri. Horia Nasra, actual lider interimar, consilierul local Dan Morar sau Dan Tămaş, directorul DGASPC Cluj (Protecţia Copilului) ar putea fi şi ei interesaţi de şefia partidului.

Horia Nasra ar putea fi primul pe lista eventualilor candidaţi, după ce a fost susţinut şi numit interimar chiar de Liviu Dragnea. După ultimele alegeri locale, actualul lider al PSD l-a „zburat” rapid din funcţie pe Remus Lăpuşan, numind o conducere interimară.

Recent însă, la convocarea CEX pentru retragerea sprijinului Guvernului Tudose, Nasra părea că “ţine cu toată lumea”.

Un alt eventual candidat din generaţia tânără este Dan Morar, PSD-ist vechi şi implicat în proiectele din Consiliul Local. Dan Morar spune însă că nu este interesat de funcţia de preşedinte al partidului, dar nu exclude una de vicepreşedinte, în cazul în care i se va cere să se implice.

Nu putem să nu îi amintim pe Aurelia Cristea şi Alexandru Cordoş. PSD-işti credibili şi cu vizibilitate. Oare Dragnea nu îi regretă?

Cine şi-a anunţat candidaturia la congres

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat, miercuri, că va candida la o funcţie de conducere în PSD la Congresul extraordinar care va avea loc în martie, el arătând că în 2015 nu a candidat pentru că avea un dosar, iar acum s-a demonstrat că este nevinovat.

De asemenea, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, miercuri, că va candida la Congresul extraordinar din luna martie pentru orice funcţie, el arătând că nu îi este frică de concurenţă.

„Ştiţi foarte bine că voi candida, pentru orice funcţie. Nu mi-e frică de concurenţă în interiorul partidului. Chiar am fost printre cei care au susţinut ideea de Congres cu alegeri şi pentru vicepreşedinţi. O să fie o competiţie probabil în partid, dacă vom stabili lucrul ăsta. Încă nu am bătut în cuie”, a spus Ştefănescu.