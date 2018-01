Emil Boc: PSD administrează ţara ca şi propria moşie. Soluţia ar fi alegerile anticipate

“PSD administrează ţara ca şi propria moşie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate să confişte o ţară în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciţi de cetăţeni să guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmplă de un an de zile de la alegeri numai guvernare în interes public nu este ci o guvernare strict în interes de partid. Acest lucru nu este de acceptat în democraţie. Nici în cazul demiterii domnului Grindeanu, nici în cazul demiterii de către partid a domnului Tudose nu am auzit un motiv de interes public pentru cetăţean important pentru care a fost demis astfel încât eu ca alegător să spun că a trebuit să fie schimbat primul ministru pentru că a compromis o politică în domeniul susţinerii investiţiilor, nu a atras suficiente fonduri europene şi vin în faţa poporului şi spun că trebuie schimbat din lipsă de performanţă. Atunci în democraţie se acceptă înlocuirea unor guverne. Nu este o practică neuzuală schimbarea unor guverne pe parcursul unui mandat de patru ani a Parlamentului. Dar aici nu am văzut nicio un fel de element care să conducă la schimbarea celor două guverne pe motive care ţin de interesul cetăţeanului. Un partid nu are dreptul şi nici posibilitatea nici legală, nici morală, să confişte o ţară în interes şi folos propriu. Cei care pierdem suntem noi, cetăţenii, autorităţile. Orice schimbare de guvern, pot spune şi din experienţă, înseamnă luni de zile de blocaje, de indecizie şi de compromitere a unor interese publice majore în domeniul investiţiilor, atragerii de fonduri europene, a deblocării proiectelor pentru că nimeni nu ia decizii la nivelele ministeriale şi subministeriale care ţin de guvern. Toată lumea aşteaptă să vadă cine va fi următorul ministru, următorul prim ministru, ce viziune are acesta şi rămân blocate foarte multe proiecte”, a comentat primarul Clujului la un post de radio.

Fostul premier aminteşte şi de faptul că în mai puţin de un an, România va prelua preşedinţia Uniunii Europene.

“Ţara are un context favorabil astăzi. Statele Unite îşi bazează serios elemente de geosecuritate, de parteneriat strategic pe România ca o oază de normalitate, de stabilitate, de rcedibilitate în această parte de lume în condiţiile în care în preajma noastră nu este o oază de stabilitate. Avem o şansă uriaşă de a fructifica un parteneriat pentru securitatea României. Iar noi ne jucăm de-a guvernele. Există un risc major de dezangajare de fonduri europene de aproape 100 de milioane de euro până la sfârşitul anului dacă nu se iau decizii în fiecare secundă la nivelele ministeriale. Mai avem mai puţin de un an până vom prelua preşedinţia Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că un guvern trebuie să fie extrem de dinamic, de pregătit, să stabilească obiectivele României. Vom deţine pentru prima dată în istorie preşedinţia Uniunii Europene. Trebuie să stabilească ce vrea România pentru Uniunea Europeană şi ce vrea România de la UE pentru că are acum ocazia unică să-şi spună cuvântul. Pierdem şi această ocazie de a discuta şi ne jucăm de-a schimbarea miniştrilor. Ca cetăţean vă spun, ceea ce se întâmplă e în detrimentul interesului fiecăruia dintre noi ca ţară să meargă într-o direcţie bună”, a spus Emil Boc.

Primarul Clujului spune că soluţia este organizarea de alegeri anticipate.

“În orice democraţie, în asemenea situaţii, soluţiile merg spre alegeri anticipate. Când un partid care a câştigat alegerile, în mai puţin de un an de zile arată că preocuparea lui nu e legată de interesul public ci mai mult de problemele interne de partid atunci înseamnă că e chemat corpul electoral să arbitreze această dispută şi să valideze sau să invalideze ce s-a întâmplat până acum. Asta e soluţia logică, democratică, corectă într-o democraţie: alegeri anticipate. Problema este că România are o malformaţie constituţională care nu poate permite rezolvarea unei asemenea probleme în termenii logicii şi politicii democratice. În România, pentru a ajunge la alegeri anticipate trebuie să forţezi Constituţia, să inventezi nişte soluţii care după aceea să te ducă la îndeplinirea condiţiilor care să ducă la dizolvarea Parlamentului. Deşi recunosc că soluţia clară, logică şi democratică este cea a alegerilor anticipate pentru rezolvarea situaţiei, este extrem de dificil de a o pune în practică. Parlamentarii nu vor semna propria lor condamnare la moartă, trimiterea acasă la al doilea guvern, ar vota numai să nu-şi piardă mandatele în exerciţiu de parlamentari. Şarpele veninos este chiar în interiorul Constituţiei şi de aceea această procedură de 27 de ani nu a fost folosită. Nu a putut fi pusă în practică pentru că nu s-au îndeplinit condiţiile. Nu se va ajunge în România niciodată la alegeri anticipate. Este foarte complicat şi foarte greu. Se poate forţa, dar trebuie analizat cu ce cost şi dacă e benefic în acest moment”, a comentat edilul şef.