Kelemen Hunor: Dacă mi se retrage distincţia "Steaua României", rămân cine am fost, voi vorbi liber. Mesajul transmis este prost

Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, că mesajul transmis este ”prost”.

”Decizia este una greşită, dar este dreptul lor, eu nu am făcut în niciun caz ceea ce se spune în plângere. Lucrul cel mai important este că mesajul transmis este prost, spune că dacă ai intrat în acest club select al celor care au primit distincţii de la statul român nu poţi să vorbeşti liber. Libertatea de exprimare este vizibil îngrădită, fără să fie trecută în lege, dar prin astfel de hotărâri se transmite către societate că în anumite chestiuni nu ai dreptul să vorbeşti liber şi că dacă vorbeşti, te dăm afară din acel club select. Mesajul este unul prost şi către comunitatea maghiară. Era de aşteptat, dacă mă uit la ce declaraţii au făcut unii dintre membrii Consiliului de Onoare al Ordinului Naţional , nu mă surprinde această decizie”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, în luna august a fost invitat la o şedinţă a Consiliului unde a avut o discuţie tensionată dar corectă, în care a explicat ce a vrut să spună public.

“Mi-au transmis că se vor întruni la o dată ulterioară, iar acum am aflat decizia. Eu nu am cerut această distincţie în anul 2000, dar m-am simţit onorat, nu m-a făcut nici mai bun, nici mai rău şi am primit-o pentru îmbunătăţirea relaţiilor culturale româno-maghiare. Iar acum să vii după 17 ani şi să spui că retragi această distincţie relativizezi tot ce înseamnă acest Ordin, dar şi acele fapte, merite pentru care s-a dat la un moment dat. Dacă mi se retrage Ordinul prin decret prezidenţial, nu mă va schimba deloc, voi rămâne cine am fost şi mergem mai departe, voi vorbi în continuare liber despre tot ce cred că trebuie să spun şi voi spune fără să jignesc pe nimeni”, a mai spus preşedintele UDMR.

Întrebat dacă în opinia sa preşedintele Klaus Iohannis va da curs propunerii de retragere a Ordinului Naţional “Steaua României” în cazul său, Kelemen Hunor a răspuns că nu vrea să speculeze.

“Vom vedea, decizia îi va aparţine”, a spus preşedintele Uniunii.

Pe de altă parte, într-un comunicat al UDMR transmis, joi, legat de propunerea Consiliului de Onoare al Ordinului Naţional “Steaua României” de a i se retrage acest ordin, Kelemen Hunor a arătat că obiectivul maghiarilor din România trebuie să fie, în continuare, asumarea în mod liber a opiniilor.

”Noi trebuie să ne asumăm opiniile fără teamă, chiar şi dacă ne sunt retrase toate distincţiile primite. Trebuie să gândim şi să lucrăm împreună cu toţi românii care sunt deschişi dialogului. (…) Printre principiile de bază ale democraţiei se află şi libertatea persoanelor de a acţiona în conformitate cu propria lor conştiinţă şi de a alege modul de acţiune propriu. Astfel, cetăţeanul are dreptul de a sărbători atunci când consideră că trebuie să sărbătorească şi are libertatea de a-şi exprima gândurile, opiniile şi dezideratele. Mesajul care se transmite prin retragerea distincţiei este că, astăzi, în România se îngrădeşte libertatea de exprimare”, a arătat preşedintele UDMR.

În opinia lui Kelemen, în contextul actual, în care este tot mai des şi virulent enunţată retorica antimaghiară, maghiarii trebuie să spună cine sunt şi care sunt dezideratele lor în secolul al XXI-lea.

”Trebuie să ne exprimăm deschis şi clar, la fel şi în 2018 şi întotdeauna. Intenţia noastră nu a fost niciodată de a ofensa naţiunea majoritară şi nu va exista o astfel de intenţie nici de acum înainte”, a subliniat preşedintele Kelemen Hunor, adăugând că îşi menţine toate punctele de vedere exprimate în interviul apărut în cotidianul de limbă maghiară ”Szabadság”.

”Dacă se schimbă ceva, voi anunţa”, a conchis preşedintele UDMR.

Consiliul de onoare al Ordinului naţional ”Steaua României” a decis, miercuri, să îi solicite preşedintelui Klaus Iohannis retragerea distincţiei „Steaua României” în grad de Comandor liderului UDMR, Kelemen Hunor, principalul motiv fiind încălcarea Constituţiei. (Mediafax)