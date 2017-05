Cătălin Predoiu se retrage din cursa pentru şefia PNL

„Dragi prieteni, am informat acum câteva minute membrii BPN PNL privind faptul că am luat hotărârea să nu depun o moţiune în cadrul Congresului PNL din 17 iunie”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu, pe Facebook.

Cătălin Predoiu afirmat că ceea ce are de oferit pentru funcţia de Preşedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizaţii.

„În ultimele şase luni am efectuat un demers serios şi am vizitat din nou o mare parte din organizaţiile PNL. (…) Am urmărit cu atenţie preparativele Congresului şi respectarea statutului pentru o competiţie cinstită. (…) Am înţeles în acelaşi timp că ceea ce ofer eu pentru funcţia de Preşedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizaţii. Din păcate, mulţi şi-au fixat opţiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moţiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru şefia PNL, acum nu se poate!”, a afirmat Predoiu.

Cătălin Predoiu a mai spus că a contina „ca membru PNL” să militez pentru valorile şi proiectele cuprinse în Programul de Guvernare PNL "Reclădirea Naţională", adoptat de PNL în 2015.

Predoiu şi-a încheiat postarea afirmând că retagerea sa din cursa pentru şefia partidului este „este cel mai corect gest pentru PNL”.

„Mulţumesc tuturor celor care, mulţi sau puţini, mi-au stat alături, m-au încurajat şi m-au sprijinit! Faptul că şi ei au fost de acord cu mine cu privire la această hotărâre, îmi dă certitudinea că este cel mai corect gest pentru PNL, pentru simplificarea lucrurilor în Congres, îmi dă puterea să continui mai departe, fără oprire, până în ziua succesului”, a conchis Predoiu.