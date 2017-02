Deputatul PNL Adrian Oros: “Acest guvern s-a compromis atât în interior, cât şi în exterior. Cerem demisia”

“Am văzut că sunt capabili să sfideze strada doar pentru a si atinge scopul. Noi PNL am găsit de cuvinţă să acţionăm doar prin mijloacele pe care le are la dispoziţie, am introdus acea moţiune de cenzură am fost solidari cu prozteststaii, am recomandat colegilor noştri care partidcipă la manifestări să nu aducă în stradaă revendicări poltice nu am vrut să politităm aceste manifestări.”, a declarat deputatul PNL de Cluj Adrian Oros.

În opinia parlamentarului în “marţea neagră” Guvernul Grindeanu a acţionat ca un grup infracţional.

De ce demisia guvernului? Pentri că noi considerăm că acest guvern s-a compromis atât în interior, cât şi în exterior. Dacă aţi următrit luările de poziţei ale vicepreşedintelui Comisiei Europene, ale secretarului de stat american, ale multor ambasade importante din România - toate au făcut referire la acea golăneală de la adăpostul întunericului, când au fost făcute acele modificări legislative, invocându-se o anumită urgenţă, când de fapt scopul era de a scăpa unii lideri politici în primul rând ai Partidului Social Democrat, şi preşedintele acestui partid de consecinţele penale. Din punctul meu de vedere au reacţionat ca un grup infracţional organizat pentru că au dezincriminat exact ceea ce făceau în noaptea aceea”, a mai spus Adrian Oros.