Ce spun juriştii şi politicienii clujeni despre modificarea prin ordonanță de urgență a legislației penale

Şedinţa de guvern de miercuri a fost aşteptată cu mare interes după ce marţi au apărut numeroase informaţii că Executivul ar urma să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care să fie graţiate o serie de pedepse, dar şi să fie modificate legi ce privesc abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu, conflictul de interese şi instituţia denunţătorului, speţe pe care le putem întâlni în dosarele unor politicieni aflaţi la putere, cum ar fi, de exemplu, preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea.

Miercuri dimineaţă, mministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat că ministerul Justiţiei a transmis spre consultare CSM-ului, ÎCCJ-ului şi Parchetului General două acte normative, unul privind graţierea, nu amnistia şi celălalt referitor la deciziile Curţii Constituţionale. Juriştii sunt reţinuţi în declaraţii când vine vorba de noile modificări, însă amintesc de faptul că nu ar fi prima dată când acestea se modifică prin ordonanţă de urgenţă. În acelaşi timp, politicienii atrag atenţia că deşi au fost trimise spre consultare, intenţia de a le modifica prin ordonanţă de urgenţă există încă.

Chibzuinţă şi dezbatere

Juriştii clujeni amintesc faptul că au mai existat modificări ale codurilor penale, în 2014. “Ştiu că s-a trimis spre CSM, spre parchete pentru consultare. Dar au mai fost modificări prin ordonanţă, să vă dau un exemplu Codul penal a intrat în vigoare la 1 februarie, iar în 7 februarie prin ordonanţă de urgenţă s-a şi modificat. Având totuşi în vedere importanţa unor asemenea acte normative şi eu spun că trebuie chibzuinţă.

În ce priveşte amnistia şi graţierea, asemenea acte de clemenţă nu au nicio legătură cu politica penală. Adevărul este că în sistemul penitenciar este o supraaglomerare.

Însă, orice modificare legislativă atrage o responsabilitate majoră, iar cadrul actual impune schimbarea in anumiţi parametri unor texte de lege care uneori nu sunt predictibili, e benefică dacă aduce o corecţie favorabilă. Iar discutarea unei asemenea chestiuni e responsabilitatea puterii legiuitoare, în anumite limite şi eu zic că trebuie consultată societatea”, spune avocatul clujean Tiberiu Ban.

Intenţia de modificare există încă

Politicienii susţin că modificările la codurile penale nu trebuie făcute pe repede înainte, ci cu dezbateri publice şi cu consultarea specialiştilor din sistem.

„Eu cred că asemenea chestiuni trebuie să treacă prin dezbatere, cred că ar fi normal ca asemenea modificări să fie discutate în sistem, anumite legi trebuie puse în acord cu deciziile CCR. Fiind vorba de legi importante este utilă si o dezbatere publică. Pe de altă parte, dacă vrem să redăm credibilitatea Parlamentului cred că asemenea legi trebuie amendate în Parlament”, a declarat liderul UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond.

Marius Nicoară atarge atenţia că intenţia celor de la putere de a modifica prin ordonanţă de urgenţă codurile penale nu a trecut, însă tot este mai bine că au fost trimise spre consultare.

„Intenţia de a aduce modificări prin ordonanţă de urgenţă nu a trecut, dar este bine că au fost trimise spre consultare. Ştiu că oricum nu erau pe ordinea de zi. Până la urmă şi ordonanţa de urgenţă trece prin Parlament”, spine senatorul Marius Nicoară.

Lege cu dedicaţie

Liviu Dragnea și PSD urmăresc să scape de consecințele propriilor lor fapte, atrage atenţia, pe de altă parte, liderul USR, Nicuşor Dan.

“În mod excepțional și nemaiauzit, legea grațiază pedepsele cu suspendare, adică pedeapsa lui Liviu Dragnea din dosarul Referendumului. Cine scapă prin aceste legi?

Liviu Dragnea: Sscapă de majorarea pedepsei în caz de recidivă în dosarul Bombonica. Dispare infracțiunea pentru abuz în serviciu pentru prejudicii mai mici de 200 000 de lei, situația lui Dragnea din dosarul Bombonica. Călin Popescu Tăriceanu scapă de fapta de mărturie mincinoasă se încadrează în cele grațiate, Titus Corlățean de acuzația de abuz în serviciu în în dosarul votului din Diaspora din 2014, Gabriel Oprea de dosarul Girofarul, Dan Voiculescu beneficiază de reducerea pedepsei cu 50%”, arată Nicuşor Dan.

Scapă cei cu pedepse cu suspendare

O prevedere din proiectul Ordonanţei de urgenţă privind graţierea stipulează că vor scăpa de pedepse şi persoane care au primit condamnări cu suspendare, deci care nu sunt în închisoare. Or, această prevedere contrazice declaraţiile premierului şi ale ministrului Justiţiei, care au spus că e nevoie de graţiere pentru a scădea aglomeraţia din penitenciare.



Astfel, Articolul 1 din proiectul de OUG arata că sunt graţiate în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv (mai puţin recidiviştii şi pedepsele pentru infracţiuni cu violenţă, sexuale, de corupţie şi altele), prevederile aplicându-se indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă, potrivit hotnews.ro.



În plus, la alineatul 2 al articolului 5 din proiectul de ordonanţă de urgenţă se arată că "Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este revocata sau anulată se execută numai partea de pedeapsa rămasă negratiata".

De asemenea, o altă neconcordanta intre textul proiectului de OUG şi declaraţiile guvernului e referitoare la corupţie: proiectul prevede ca persoanele condamnate care au peste 60 de ani, sunt gravide sau au copil mai mic de 5 ani în întreţinere primesc graţierea a jumătate din pedeapsa, indiferent de fapta comisă.