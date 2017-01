Dosarul fostului deputat clujean, Adrian Gurzău, mutat la Tribunalul Bucureşti

Fostul deputat PMP a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DNA, înţelegere care trebuia aprobată şi de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

În cadrul acestui acord, Gurzău a acceptat o pedeapsă de doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare şi doi ani sub supraveghere, cu interzicerea unor drepturi, potrivit News.ro.

Între timp, Gurzău a pierdut calitatea de deputat astfel încât, ieri, instanţa supremă a decis că "admite excepţia de necompetenţă materială după calitatea persoanei şi trimite cauza la Tribunalul Bucureşti".

Urmează cA tribunalul să analizeze acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi să aprecieze dacă acceptă pedeapsa negociată cu DNA.

În octombrie 2016, deputatul Adrian Gurzău a fost acuzat de trafic de influenţă în dosarul privind favorizarea societăţii Carpatica Asig, în care sunt cercetaţi sub control judiciar fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Carpatica Asig Angela Toncescu, Dan Hosu, soţul fostului procuror-şef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu, şi omul de afaceri Ion Sorin Tatu.

În acelaşi dosar, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de inculpatul Marian Cătălin Cataramă, comisar şef de poliţie, şef al Serviciului de combatere a traficului cu migranţi din cadrul IGPR-DCCO, pentru acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite şi luare de mită.

Potrivit procurorilor, în perioada 8 aprilie - 1 noiembrie 2015, Angela Toncescu, în calitate de membru şi, începând din 2 iulie 2015, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Carpatica Asig SA, i-a promis lui Adrian Gurzău, deputat şi administrator în fapt al unei firme, care a şi acceptat promisiunea, întocmirea unui contract de prestări servicii între acea firmă, în calitate de prestator şi Carpatica Asig, în calitate de beneficiar.

Valoarea contractului pentru primele trei luni, "perioada pilot test", a fost stabilită la suma de 10.000 de euro plus TVA şi plătită de Carpatica Asig lunar, pentru următoarele 60 de luni valoarea contractului urmând să fie de 4.000 de euro plus TVA în fiecare lună, valoarea totală a contractului pe perioada preconizată fiind de 270.000 de euro plus TVA.

În schimbul acestor promisiuni şi, ulterior, în schimbul încheierii contractului, începând din 8 aprilie 2015 şi până în 14 martie 2016, deputatul Adrian Gurzău ar fi susţinut că îşi exercită influenţa pe care o avea asupra unor membri din conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară, astfel încât să fie influenţat votul din Consiliul ASF pentru urgentarea procedurii de avizare a Angelei Toncescu în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Carpatica Asig şi pentru ca aceasta să nu fie sancţionată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară.