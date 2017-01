Ce a fost uşor a trecut pentru guvernul Grindeanu. Acum întrebarea: unde găseşte bani pentru programul economic extrem de generos

Guvernul a trecut ieri prin Parlament în numai opt ore, fiind votat cu o ma­jo­ritate largă, însă greul acum începe pentru că va avea de pus în execuţie un program extrem de ge­ne­ros cu toată lumea – săraci, pensionari, antre­pre­nori, lucru observat de altfel de preşe­din­tele Klaus Iohannis, în timpul ceremoniei de de­punere a jură­mântului: „Aveţi de îndepli­nit promi­siuni complicate. Sper ca într-o zi să explicaţi cum faceţi ca să vă încadraţi într-un deficit bugetar de 3% din PIB, să creşteţi salariile şi să reduceţi TVA şi alte taxe“.

În final preşedintele l-a ironizat pe şeful PSD: „Domnule Dragnea, am înţeles de la te­le­vizor că sunteţi singurul care cunoaşte pro­gra­mul de guvernare din scoarţă în scoar­ţă. Vă rog învăţaţi-i şi pe ei! (pe mi­niştri – n.red.). După această remarcă şeful statului i-a salutat pe ziarişti şi a plecat din sală prin spatele mi­niş­trilor. Programul de guvernare ce va trebui pus în practică are 173 de pagini şi acoperă pe­rioa­da 2017-2020, an în care România ar urma să ajungă a treisprezecea economie din UE (locul 17 în prezent). Potrivit docu­men­tului citat, modelul economic va fi acela al ma­jorării investi­ţi­ilor şi al creşterii venitului dis­ponibil al cetăţenilor prin majorarea cel pu­ţin o dată pe an a salariului minim pe economie.

Programul îşi propune, după cum susţine, ca România să se îndepărteze, în următorii ani, de statutul de economie cu „forţa de muncă ieftină“ şi să se îndrepte spre statutul de economie bazată pe ino­va­ţie şi cu forţa de muncă bine plătită. El pre­vede ritm de creştere economică de 5,5-6% anual, un deficit bugetar de sub 3% din PIB şi datorie publică de sub 60% din PIB.

Nu doar programul de guvernare a fost ieri în atenţie – legea prevenţiei ocupând un loc important în comentariile zilei. Legea, care va fi aprobată în primul trimestru, prevede că firmele nu mai pot fi amendate înainte de a fi avertizate că au greşit.