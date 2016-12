Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu acceptă nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier:"Solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere"

"Am avut consultări cu partidele politice PSD si ALDE, care au tinut să vină împreună la consultări, mi-au propus o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim mininistru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. În consecinţă, solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere. Vă mulţumesc.", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Coaliţia de guvernare PSD-ALDE a înaintat la consultările de săptămâna trecută propunerea ca fostul ministru al Dezvoltării Regionale în guvernul Ponta, Sevil Shhaideh, de religie musulmană, să fie desemnată ca prim-ministru al României. Mediafax