Farmec își modernizează platforma de e-commerce, pe fondul creșterii comenzilor online (P)

În primul semestru al acestui an, platforma de e-commerce a Farmec înregistrat peste 80 de mii de comenzi online, în valoare totală de peste 10 milioane de lei. Cele mai căutate produse au fost cele din gamele Gerovital H3 Evolution, Gerovital Tratament Expert, Nufăr, Gerovital Sun și Aslavital. Rezultatele au fost impulsionate și de vânzările pe categoriile fiole și produse pentru îngrijirea părului.

Astfel, Farmec vine în sprijinul consumatorilor prin modernizarea site-ului farmec.ro și lansarea propriei aplicații mobile. Atât aplicația, cât și noul site vor avea un design modern și mobile responsive, care facilitează experiența utilizatorului, prin adaptarea la nevoile lor – simplitate, rapiditate și accesibilitate. Ambele platforme pun la dispoziție o nouă funcționalitate – Wishlist –, prin care utilizatorii pot salva produsele preferate, și integrează o secțiune extinsă de sfaturi din partea specialiștilor – Beauty Advisor –, care ajută consumatorii să alegă produsele potrivite. Aplicația este de tipul progressive web application și poate fi instalată accesând www.farmec.ro direct în browser-ul telefonului.

În plus, site-ul și aplicația oferă beneficii și surprize multiple pentru consumatorii care își gestionează comenzile dintr-un cont de utilizator, unde pot accesa oferte exclusive, primesc spre testare produse noi și minimostre și acumulează puncte de fidelitate, care se transformă ulterior în discount de până la 15% la cumpărături online.

„Atunci când vorbim despre produse cosmetice și de îngrijire, interacțiunea consumatorului cu produsul și consultația oferită de specialiștii noștri joacă un rol important în decizia de cumpărare, implicit în alegerea celor mai potrivite formule pentru nevoile lui. În procesul de shopping, personalizarea este unul dintre cele mai puternice trenduri. Din acest motiv, atunci când am creat site-ul, am avut în focus utilizatorul și călătoria lui printre produse cât mai indivizualizată și intuitivă. Structura site-ului oferă o navigare facilă și permite o căutare și vizualizare rapide după cuvinte cheie. În plus, am acordat o atenție specială secțiunii Beauty Advisor, în cadrul căreia răspundem tuturor întrebărilor și oferim recomandări de rutine de îngrijire, după nevoile fiecăruia”, a declarat Alina Spânu, Manager Vânzări Online Farmec.

Campania de lansare, care se desfășoară până în 30 septembrie, îi încurajează pe consumatori să testeze noul site, să activeze un cont și să plaseze o comandă, iar astfel pot intra într-o tragere la sorți cu 50 de premii de bun venit. Premiile constau în vouchere în valoare de 300 lei pentru cumpărături pe site, pachete ”Look Modern” cu produse destinate bărbaților și pachete ”Evoluție continuă”, pentru revitalizarea tenului.

Lansarea aplicației și modernizarea site-ului fac parte din strategia companiei de extindere pe segmentul de e-commerce. Farmec va investi aproape 14 milioane de lei în acest an, dublu faţă de 2020, în diversificarea portofoliului, rețeaua de distribuție și îmbunătățirea modalităților de livrare, cum ar fi ridicarea comenzilor din rețeaua proprie de magazine sau din rețeaua de lockere a firmelor de curierat partenere.

Noul site și aplicația pot fi accesate la www.farmec.ro.

Despre Farmec S.A.

Farmec S.A. este una dintre cele mai mari și cu tradiție companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internațională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În martie 2021, rețeaua de magazine de brand deținute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 22 magazine Gerovital, care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș și Râmnicu Vâlcea.