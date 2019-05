Viitorul locuirii va fi „verde” (P)

Această performanță înregistrată de dezvoltatorul clujean nu este însă o supriză – fie ea chiar plăcută – pentru cei avizați, întrucât Studium Green este recunoscut ca fiind primul dezvoltator de ansambluri rezidențiale verzi din România. Studium Green a inițiat primele clădiri proiectate și construite sustenabil în anul 2012, asumându-și certificarea întregului portofoliul prin programul Green Homes al România Green Building Council.

Până în prezent, Studium Green a finalizat cu succes peste 400 de locuințe certificate, în timp ce alte două ansambluri rezidențiale, WINGS și West Side Park au fost precertificate și se află în etapa de execuție.

West Side Park, proiectul situat în cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca și care se apropie cu pași repezi de finalizare, a fost conceput să dispună de cea mai mare terasă înierbată pe un proiect rezidențial care există probabil în România. Este vorba de o suprafață de 2500 de metri pătrați de verdeață, cu floră spontană, un spațiu de socializare în care minigrădinițele se regăsesc alături de spațiile de joacă pentru copii, astfel încât cei care locuiesc în această clădire să nu ducă lipsă de nimic din ceea ce face ca o comunitate să fie o comunitate adevărată.

O inovație promovată de Studium Green în cadrul proiectului West Side Park este „aerul de munte”. Poate părea ciudat să cauți aerul de munte în mijlocul unui mare oraș, dar nu subestimați creativitatea specialiștilor în chimie! Fațada ventilată, tratată cu dioxid de titan, este unică până acum în Cluj într-un ansamblu rezidenţial. Prin oxidare, distruge noxele şi elimină bacteriile, 99% dintre acestea fiind eliminate chiar în prima jumătate de oră de la contactul cu faţada. Fiind foarte uşor de curăţat, fiecare ploaie contribuie, practic, la spălarea fațadei. Pe scurt, iată un bloc impecabil, care aproape că se curăță singur.

De unde această motivație de a oferi oamenilor locuințe sustenabile, capabile să aibă efectiv grijă de ocupanții lor? „Ne-am gândit, în primul rând, că omul modern are o viaţă agitată, care îl face să-și neglijeze sănătatea, așa că am încercat să vedem cum am putea ca acasă să-l ținem cât mai departe de aceste neplăceri ale civilizației noastre”, spun reprezentanții Studium Green. Astfel s-a născut ideea clădirilor mai sănătoase, smart, cu serviciile suplimentare de management al proprietății și serviciile de concierge, servicii care au fost însă gândite astfel să nu încarce în mod nejustificat factura locuirii.

Așa cum o spun și clienții săi, Studium Green este o firmă ambițioasă, ghidată de proprietarul ei – Dorin Bob – pe direcția inovării pentru creșterea calității locuirii, dar și pentru atingerea excelenței în dezvoltarea imobiliară. Aceste ambiții, susținute de o echipă consolidată de-a lungul celor 15 de ani existență, compusă din arhitecți, ingineri constructori, ingineri structuriști, arhitecți peisagiști, oameni de vanzări și de marketing, sunt astăzi validate de proiecte precum WINGS, aflat astăzi în construcție.

Dar despre WINGS vă propun să vorbim data viitoare.