De Sărbători, Farmec vine cu seturi cadou pentru cei dragi (P)

Seturile în ediție limitată sunt create pentru a-i surprinde pe cei dragi și sunt disponibile în 25 de variante diverse, ce includ produse ale gamelor: Doina, Gerovital H3 Evolution, Gerovital H3 Hyaluron C, Gerovital Plant, Gerovital H3 Men, Gerovital H3 Classic și Farmec Argan Plus.

“Farmec este o companie de referință în segmentul cosmetic, produsele noastre fiind integrate în ritualurile zilnice de frumusețe ale consumatorilor. Încrederea reciprocă pe care am dezvoltat-o cu consumatorii noștri ne-a motivat substanțial să îndeplinim nevoile lor și să ne aliniem tendințelor de consum din perioada sărbătorilor. Astfel, în fiecare an, încercăm să le răsplătim devotamentul și să îi surprindem cu pachete care vin să le ușureze procesul de cumpărături, oferindu-le soluții atractive pentru cadour”, a declarat Claudia Pălăcian, Manager de Produs Farmec.

Seturile pentru sărbători sunt destinate îngrijirii tenului, părului şi corpului și aduc consumatorilor discount-uri promoționale sau produse şi accesorii oferite cadou.

Caseta Gerovital H3 Hyaluron C include o cremă antirid de zi, bogată în acid hialuronic pur şi lipozomal, Niacinamida și Vitamina C și un gel de duș Full of Energy care îi oferă pielii un boost de energie. La cumpărarea acestui pachet, consumatorii beneficiază de un discount promoțional. De asemenea, din gama câștigătoare la Premiile Piața din acest an, este disponibilă și o borsetă compusă din crema antirid de zi și apă micelară, produse cu un efect intensiv de hidratare.

Din gama Gerovital H3 Evolution sunt disponibile 3 casete și o borsetă, compuse din produse cosmetice destinate îngrijirii zilnice, precum creme antirid, creme hidratante, produse de curățare a pielii, deodorante și geluri de duș. Fiecare casetă și borsetă beneficiază de un cadou.

Kit-ul de călătorie Minitravel conține un deodorant antiperspirant Fresh din gama Gerovital H3 Classic, o pastă de dinți din gama Aslamed, un șampon cu jojoba din gama Argan Plus și cadou doua plicuri de crema antirid de zi din gama Gerovital H3 Hyaluron C.

Din gama completă de îngrijire pentru bărbați, Gerovital H3 Men, sunt disponibile 3 casete și 3 borsete care includ produse pentru față și corp, șampoane, deodorante, produse pentru și după bărbierit, care curăță eficient, hidratează optim și oferă o senzație de confort.

Producătorul clujean oferă și pachete speciale ale brandurilor Doina, Argan Plus, Gerovital H3 Classic și Gerovital Plant, cu oferte și cadouri inedite. La caseta Argan Plus, cadoul pregătit este o bentiță de păr neagră.

Toate seturile speciale sunt disponibile pe site-ul online www.farmec.ro, în magazinele de brand Farmec și Gerovital, precum și în hypermarketuri, supermarketuri și magazinele de specialitate din țară.