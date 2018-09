Farmec dezvoltă Aslavital, un brand unic pe piața locală, prin modernizarea gamei Aslavital Mineralactiv (P)

Astfel, prima gama românească creată pe baza Argilei 100% naturale, provenită din munții Pădurea Craiului, un ingredient local unic, conține 15 produse cu formulări inovatoare.

„Aslavital este un brand unic în România, datorită valorificării unui ingredient special – Argila naturală de proveniență locală, cu efecte terapeutice extrem de valoroase în medicina alternativă, cosmetică, cât și multiple alte domenii. Brandul este unul foarte apreciat de către consumatorii noștri, decizia de a moderniza în acest an întreaga gamă Aslavital Mineralactiv venind firesc și natural. Am inovat formulările produselor, păstrând ingredientele naturale, pentru a oferi consumatorilor noștri soluții extrem de sigure în utilizare, cu o eficacitate sporită, demonstrată prin măsurători instrumentale și am modernizat ambalajele, care acum integrează un design mai dinamic și memorabil. La nivel de compoziție, principalul element de noutate în gamă este Cobiodefender-ul EMR, primul ingredient activ care acționează în vederea reducerii alterărilor biologice din piele, asigurând protecția tenului împotriva stresului urban și a poluării. Noile formulări protejează foarte bine tenul de poluarea și agresiunile mediului înconjurător, fiind concepute special pentru a veni în întâmpinarea celor mai elaborate necesități și cerințe ale consumatorilor noștri”, a declarat Claudia Pălăcian, Manager de Produs Farmec.

Gama Aslavital Mineralactiv asigură un program de îngrijire a tenului prin mineralizare, regenerare, detoxifiere și antipoluare urbană, aducând o infuzie de tinerețe și naturalețe tenului. Aceste beneficii se datorează asocierii unice dintre Argila provenită din munții Pădurea Craiului, un regenerator fizic deosebit de puternic, Cobiodefender-ul EMR, un agent antistres specific, cu un rol esențial în revitalizarea metabolismului celular și repararea epidermică și complexul Ferulan, bogat în acid Ferulic, unul dintre cei mai puternici antioxidanți cunoscuți.

Produsele din gama Aslavital Mineralactiv, create toate pe baza Argilei 100% naturale, netratate chimic, în componența căreia se regăsesc peste 20 minerale naturale, soluționează problemele distincte ale tenului, în special ale celor sensibile, ușor iritabile, și se adresează unei plaje largi de consumatori, cu vârste cuprinse între 25 și 40-55 ani.

Noile produse lansate fac parte dintr-un program de îngrijire Aslavital Mineralactiv, care include produse pentru fiecare etapă de îngrijire, adresate tuturor categoriilor de vârstă. Astfel, pentru demachiere și tonifiere, gama oferă Apa micelară cu Argilă și Emulsia demachiantă detox, iar Fiolele hidratante detox și Crema hidratantă antipoluare SPF 10 sunt, prevăzute pentru hidratarea, detoxifierea tenului și protejarea sa împotriva efectelor stresului urban.

Din categoria produselor antirid, fac parte Crema antirid poluare SPF 10, Elixirul antirid și antipoluare, Fiolele cu colagen Aslavital Mineralactiv, Crema antirid cu calciu, Fiolele regenerare celulară și Crema netezire riduri de noapte, care previn îmbătrânirea cutanată, susțin regenerarea celulară naturală și elimină toxinele din piele, asigurând creșterea elasticității pielii. Gama mai include și o Mască detoxifiantă cu cărbune peel-off și Pudra de Argilă pentru tratamente cosmetice.

Gama Aslavital Mineralactiv este deja disponibilă în magazinul online www.farmec.ro și în rețeaua de magazine de brand Farmec și Gerovital, urmând ca de la mijlocul lunii octombrie să poată fi achiziționată și din hypermarketuri, supermarketuri și magazinele de specialitate din țară.