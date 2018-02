Un nou stil pentru casa ta - NEW HOME CONCEPT (P)

Numele "NEW HOME CONCEPT" este o ramură a firmei mamă activă din 2015 pe piața românească, care este direct importatore a peste 20 de fabrici de mobilă, iluminat, decorațiuni interioare, ceramică și sanitare - (Camelgroup Italia, Giorgio Collection Italia, LeComfort Italia, Black Red White Polonia, Schuller Spania, Graniti Fiandre Italia, Franco Bianchini Italia, Devon&Devon Italia, Masiero Italia, Casa Regal Polonia, Zuma Line Polonia, Arturo Alvarez Italia, Gammarr Italia, New Elegance Polonia, Signal Polonia, etc...). Ne adresăm atât mediului de business, cât și instituțiilor, dezvoltatorilor, investitorilor privați, dar și clienților de tipul persoane fizice din întreaga țară.

Viziunea NEW HOME CONCEPT este de a deveni prima alegere pentru designul și amenajarea casei de la A la Z – oferindu-le clienților sfaturile, produsele și soluțiile de care au nevoie.

Valorile NEW HOME CONCEPT sunt:

Profesionalism - o atitudine responsabilă și eficientă, construită pe dezideratul încrederii față de toți clienții și colaboratorii companiei.

Atenţia pentru client - găsirea celor mai bune soluții pentru nevoile clienților noștri.

Consiliere de calitate adresată oricarui client care dorește să beneficieze de serviciile și de soluțiile noastre.

Eficiența - promovarea unei atitudini corecte față de clienți oferindu-le informații relevante care să îi ajute în luarea deciziilor, fiindu-le respectate timpul și preferințele personale.

Inovație - includerea în oferta a tuturor elementelor ce pot adăuga valoare produselor oferite clienților

Responsabilitate - oferirea de materiale de cea mai bună calitate, asigurând anduranță acestora pe termen lung.

Produse comercializate în domeniul materialelor de construcții:

-placări pardoseli și pereți – interior și exterior

-vopsea decorativă pentru pereți - interior

Produse comercializate pentru designul interior:

-mobilier living, dining, dormitoare, băi, holuri, birouri

-iluminat - interior si exterior

-decorațiuni interioare (tablouri, măsti, figurine, ceasuri, oglinzi, perne, etc...)

Servicii oferite

Transport si Livrare la termen

Consultanță design gratuită

Consultanță Îndrumare și/sau montaj

Grație showroom-ului nostru puteți materializa cele mai inedite proiecte cu un design irepetabil, puteți crea o lume unică și diafană prin materialele de finisaj de cea mai înaltă calitate și doar pășind alături de noi într-o nouă lume puteți atinge pefecțiunea în decorarea locuinței dumneavoastră.

NEW HOME CONCEPT crează un spațiu ideal pentru viața, spațiul în care dumneavoastra vă veți construi viitorul, veți depăna amintirile trecutului și veți savura prezentul.

Site: www.newhomeconcept.ro

Facebook: www.facebook.com/NewHomeConcept

--