Autorităţile nu găsesc soluţii pentru angajaţii parcului Tetarom 3. Pierd două ore la bariera de cale ferată

Una dintre temele de discuţii a fost legată de faptul că angajaţii companiilor aflate în parcul industrial Tetarom III, din localitatea Jucu, situată la 23 de kilometri de Cluj-Napoca, sunt nevoiţi să petreacă cel puţin două ore în drum către serviciu din cauza timpilor lungi de aşteptare la bariera de cale ferată, aflată în apropiere.

La întâlnire a fost prezent şi reprezentantul investitorilor italieni din Cluj, Camillo Torta, care a spus că discuţia de miercuri a fost extrem de utilă în condiţiile în care investitorii se plâng de doi ani de această problemă şi nu s-a întâmplat nimic.

"A început o discuţie, ca să găsim o soluţie, pentru că nu e bine. Am avut discuţii un an, un an şi jumate, doi, dar nu s-a făcut nimic, nimic, nimic. Discuţii inutile", a spus Camillo Torta, care apreciază că întâlnirea cu prefectul Aurel Cherecheş şi cu reprezentanţii SNCFR este un semn că se va găsi o soluţie.

Reprezentantul investitorilor italieni în Cluj a amintit că în Tetarom III îşi au sediul două mari companii, De'Longhi şi Bosch, care au, prima 2.000 de angajaţi, iar a două 3.000 şi care doresc să facă noi angajări, lucru îngreunat de faptul că oamenii petrec câte două ore pe drum către parcul industrial şi două către casă.

"Problema este că renunţă la lucru, găsesc de lucru în Cluj, în centru, pentru că sunt două ore (...) pe drum", a spus Torta, care a subliniat că oricum există probleme cu găsirea forţei de muncă în zonă, companiile fiind nevoie să caute muncitori în oraşe aflate la peste 25-50 de kilometric depărtare de Jucu.

La rândul său, prefectul Clujului, Aurel Cherecheş, a afirmat că se au în vedere mai multe soluţii, cum ar fi crearea unui sens giratoriu, precum şi crearea unei alte traversări a căii ferate, în altă parte.

"Există mai multe soluţii care se pot implementa fără să ne gândim la investiţii din sfera SF. Investiţii relativ reduse ca şi bani şi cu eficienţă mai crescută. În plus, CFR are în plan ca în această primăvară să dubleze viteza de deplasare a trenurilor prin zona respectivă, ceea ce va ajuta prin faptul că va reduce timpul cât stau trenurile la coadă", a spus prefectul.

De asemenea, companiile din parcul Tetarom III vor face, în decurs de o lună-două, o analiză asupra nevoilor pe care le au.

Parcul Industrial din localitatea Jucu, aflat în subordinea Consiliului Judeţean, a fost inaugurat în februarie 2008, când aici trebuia să înceapă construirea marelui proiect Nokia Village. La acel moment, compania finlandeză, mare producător de telefoane mobile, a deschis o facilitate de producţie, dar în câţiva ani a închis-o.

Parcul are o suprafaţă de 150 de hectare. Printre companiile care îşi desfăşoară activitatea aici se numără De'Longhi SRL, Robert Bosch SRL, Karl Heinz Dietrich International Exped SRL, Imperial SRL, Star Storage SRL, Henschel România SRL, IL Caffe Servexim SRL, Contrast Import Export SRL. Firmele din Tetarom III au creat câteva mii de locuri de muncă, valoarea estimată a investiţiilor depăşind 176 milioane euro.