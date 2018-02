Căldură din belșug cu cazanele și aerotermele pe baloți de paie, resurse care se găsesc din belșug în mediul rural (P)

În fiecare iarnă, când temperaturile scad sub zero grade și ni se face pielea de găină la gândul că trebuie să luăm cea mai groasă haină pe care o avem și să înfruntăm gerul de afară. Iar seara, când ajungem acasă, zgribuliți și resimțind frigul până în oase, am vrea să putem să stăm în căldură, să ascundem undeva în fundul dulapului hainele groase și să ne închipuim că a venit vara. Însă visul nostru este spulberat în momentul în care ne gândim câți bani va trebui să scoatem din buzunar la sfârșitul lunii fiindcă ne-am răsfățat cu o temperatură puțin mai ridicată în casă.

Însă acum există o soluție salvatoare! Cazanele și aerotermele MetalERG pe baloți de paie sunt metoda perfectă prin care să uităm că e iarnă și să setăm o temperatură cât de ridicată dorim în casă, fără să avem un consum extraordinar de mare.

Biomasa este cea mai veche și cea mai folosită sursă regenerabilă de energie. În România, anual, se produce o cantitate de 22 de milioane de tone de paie, dintre care, aproape jumătate (9-10 milioane de tone) poate fi folosită pentru producerea căldurii. Căldura obținută din paie este de 0.01 lei/KWh în cazul persoanelor care au propriile paie, iar în cazul în care trebuie să cumpere paiele, diferența nu este foarte mare, ajungând la doar 0.03 lei/KWh. Este cel mai ieftin combustibil. La o simplă comparație, putem observa că în cazul centralelor pe lemne, ar trebui să plătim de 5 ori mai mult, adică 0.15 lei/KWh, iar prețurile continuă să crească în funcție de combustibil, ajungându-se la suma de 0.49 lei/KWh pentru cei care folosesc centrale pe curent electric.

Astfel, cazanele și aerotermele care funcționează pe baloți de paie din start sunt cele mai potrivite pentru a face economie în fiecare iarnă. Dar asta nu e tot! Fiindcă ele nu funcționează exclusiv pe paie, iar pentru cei care doresc să recicleze și au pe lângă casă lemn, rumeguș, fân sau cartoane, pot liniștiți să le încarce în cazan.

Experiența companiei MetalERG în fabricarea de cazane care ard paie are ca punct de start anii 90 când a început dezvoltarea acestor tehnologii împreună cu Institutul Tehnic Danez. Astăzi compania are numeroase brevete și este lider în tehnologia arderii paielor, impunând direcții de referință pentru concurență. Cumpărarea unui cazan de paie este o investiție pe termen lung. În acest caz MetalERG se concentrează pe creșterea perioadei de exploatare încă din faza de producție. Acest lucru este evidențiat de clienți a căror cazane sunt în exploatare continuă și de 20 de ani.

Din aceste motive, cazanele și aerotermele MetalERG sunt cele mai potrivite pentru a ne oferi confortul ideal și în același timp lăsându-ne buzunarele pline.

Destinatarii cazanelor pe baloți de paie sunt agricultorii din ferme si gospodării, grădinari, crescători de păsări, crescătorii de porci, sisteme de uscare cereale dar si imobile ale statului din mediul rural.

Toate acestea sunt la dispozitia dumneavoastra prin reprezentantul MetalERG in Romania, compania ECOTERMICA DAVA SRL din Alba Iulia.