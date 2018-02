Un alt efect al „revoluției fiscale”: Indemnizaţii mai mici pentru creşterea copiilor

Un angajat cu un salariu net de 2.500 de lei ar urma să primească o indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 2.125 de lei. În cazul în care firma la care lucrează nu a transferat contribuţiile în sarcina acestuia, angajatul va primi o indemnizaţie redusă cu 351 de lei.

„Clar va avea o indemnizaţie mai mică, dacă a rămas cu acelaşi brut, sper că vom veni cu corecţii în această zonă pentru că nu este un tratament echitabil contribuţie vs indemnizaţie”, spune Valentina Saygo, consultant fiscal, citat de Digi24.ro.

Şi în timp ce angajatorii vor acoperi diferenţa de contribuţii pentru salariaţii care lucrează cu jumătate de normă, Guvernul a găsit soluţia şi pentru salariile IT-iştilor, cercetătorilor şi persoanelor cu dizabilităţi.

Diferenţa de 6% pe care o vor da în plus companiile pentru a asigura acelaşi salariu net va fi scăzută din contribuţiile de sănătate pe care le plătesc la ANAF. Cu o condiție! Firmele de IT ar fi trebuit să mărească deja salariile brute cu cel puţin 20 la sută faţă de luna decembrie 2017. Aşadar, companiile care au acoperit integral scăderea de venit - cu o majorarea a lefurilor brute cu 28 de procente - vor putea deduce doar câţiva lei sau deloc.

„Sunt multe firme de IT care, întradevăr, nu au mărit brutul dar au compensat prin bonusuri, de ce au făcut asta, de frica instabilităţii sociale, în cazul în care Guvernul se răzgândeşte, să nu fie obligaţi să dea înapoi o creştere salarială care în opinia lor nu este justificată. Am făcut un calcul, o firmă din IT, avea cheltuieli salariale care reprezentau 75 la sută din cifra de afaceri, este mult, indicatorii în zona prestatorilor de servicii ar trebui să fie 20-50 la sută”, mai spune Valentina Saygo, consultant fiscal.

Angajaţii din IT au de altfel printre cele mai mari salarii medii nete din România - aproape 6.200 de lei. Guvernul acordă însă deduceri doar 12 luni.

„Nu vrem ca nicio categorie să fie afectată. Acolo unde vedem că trebuie modificări am încercat, în două săptămâni, să facem aceste modificări”, susține premierul Viorica Dăncilă.

Nu toţi angajaţii au semnat însă acte adiţionale după transferul contribuţiilor. Până acum au fost modificate doar jumătate dintre contractele de muncă. Pentru restul angajaţilor, adică mai bine de 2 milioane de persoane, angajatorii oferă bonusuri sau prime pentru a acoperi scăderea venitului net.

Termenul pentru modificarea în Revisal este luna martie.