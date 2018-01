Clienții NTT DATA Romania recomandă Clarvision ERP (P)

Peste 88% dintre companiile care utilizează Clarvision ERP se declară an de an mulțumite și foarte mulțumite de funcționalitățile sistemului și de colaborarea cu echipa Clarvision.

Anul acesta, NTT DATA Romania a efectuat, pentru al doilea an consecutiv, un studiu referitor la gradul de satisfacție al clienților prin care a urmărit performanța sistemului și calitatea serviciilor oferite de către echipa Clarvision. După rebranding-ul de la jumătatea anului 2016, compania a pus un accent deosebit pe menținerea și îmbunătățirea calității în materie de servicii, profesionalism și dedicare față de clienții săi. Pentru obținerea unor rezultate cât mai concludente, au fost interogate mai multe persoane din cadrul aceleiași companii, atât persoane din conducere cât și utilizatori direcți ai sistemului Clarvision.

Cele mai prețuite caracteristici ale sistemului sunt în primul rând, accesibilitatea, posibilitățile de customizare și funcția de raportare. Nu mai puțin importante sunt scalabilitatea și ușurința în utilizare. De asemenea, printre cele mai votate motive pentru care a fost ales sistemul Clarvision se numără funcționalitățile produsului, reputația companiei și recomandările altor clienți. După cum era de așteptat, profesionalismul echipei a jucat un rol decisiv în luarea deciziei de implementare a soluției Clarvision ERP.

Conform rezultatelor studiului 54.7% dintre companii remarcă o îmbunătățire clară a serviciilor oferite comparativ cu ultimul an; 88% evaluează serviciile NTT DATA Romania ca fiind bune și foarte bune; 79.3% se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de performanța NTT DATA Romania din ultimul an și peste 89% dintre ei ne-ar recomanda mai departe altor companii.

În susținerea procentajelor din studiul efectuat asupra experienței clienților noștri, longevitatea parteneriatelor Clarvision și prosperitatea adusă de acestea, ambelor părți, vorbesc de la sine. Cifrele, procentele și graficele, în creștere ne spun că utilizatorii Clarvision remarcă nu doar o menținere, ci chiar o îmbunătățire a calității serviciilor noastre față de anul precedent. Ceea ce nu doar aprobă vorba din batrâni “mereu e loc de mai bine”, ci chiar confirmă faptul că noi continuăm sa creștem, exact cum ne-am propus.

„Mă bucură rezultatele și regăsesc în ele munca susținută de 15 ani de zile a echipei Clarvision. „We are the future!” și asta ne obligă să fim mereu ancorați în viitor și să rămânem același partener de încredere al clienților noștri pe tot parcursul procesului de transformare digitală” – Maria Metz [Deputy CEO, NTT DATA Romania]