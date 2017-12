STATISTICĂ SUMBRĂ. 1 din 2 români e sărac. LISTA care îți arată DACĂ EȘTI SĂRAC SAU NU

Statistic o ducem bine. Avem cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Cifre dramatice vin de la Eurostat, institutul european de statistică: România are cel mai mare procent de cetăţeni săraci din UE. Jumătate dintre români au lipsuri sociale şi materiale grave, scrie Digi24.ro.

Statistica e sumbră: unul din doi români e privat de elementele esenţiale pentru un trai minim.

Eurostat a întocmit o listă de elemente care definesc privarea materială şi socială. Printre acestea se găsesc cheltuielile neprogramate, o săptămână de vacanţă anual, lipsa restanţelor la credite, chirii sau utilităţi, o masă cu carne la cel puţin două zile, menţinerea locuinţei la un nivel de încălzire adecvat, schimbarea încălţămintei, îmbrăcămintei şi mobilei uzate, bani de buzunar, conectare la internet sau diversele activităţi de recreere. În cazul în care un cetăţean nu poate îndeplini cel puţin 5 dintre aceste criterii, acesta este inclus în categoria celor săraci, cu privaţiuni sociale şi materiale.

La mică distanţă de România e Bulgaria: 48 la sută dintre cetăţenii de la sud de Dunăre se încadrează în această nefericită categorie. În sărăcie trăiesc şi 36 la sută dintre cetăţeni greci, 32% dintre unguri şi 29 la sută dintre lituanieni.

La polul opus al acestui clasament se află cetăţenii suedezi: doar trei la sută dintre aceştia trăiesc în sărăcie. Sunt urmaţi îndeaproape de finlandezi, 4 la sută, şi danezi cu 6 procente.

În total, 75 de milioane de oameni din Uniunea Europeană trăiesc în sărăcie. Adică nu mai puţin de 16 la sută din toată populaţia Uniunii Europene.

Definiţia sărăciei:

- persoana nu face faţă unor cheltuieli neaşteptate

- persoana nu îşi permite o săptămână de vacanţă, în fiecare an

- persoana are restanţe (credit, rate, chirie, utilităţi)

- la fiecare două zile, persoana nu îşi permite o mâncare cu carne sau echivalentul vegetarian

- persoana nu îşi poate încălzi locuinţa

- persoana nu deţine o maşină/camionetă

- persoana nu îşi poate schimba încălţămintea şi îmbrăcămintea

- persoana nu are bani de buzunar

- persoana nu îţi permite activităţi de recreere în mod regulat

- persoana nu iese cu prietenii cel puţin o dată pe lună

- persoana nu are o conexiune la internet