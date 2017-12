Gerovital, o poveste de succes, 100% românească (P)

Prin expertiza sa, Gerovital a poziţionat România definitiv pe harta internaţională a excelenţei în cosmetică, devenind un ambasador al frumuseţii româneşti.



Încrederea acordată de români este însă cea mai bună validare a calităţii produselor lansate, a experienţelor unice oferite admiratorilor brandului şi a tuturor activităţilor strategice de dezvoltare ale brandului. Românii au grijă să ofere această recunoaştere cu orice ocazie – atunci când aleg la raft calitatea românească, atunci când intră în magazinele singurului producător local de cosmetice sau atunci când poziţioneză Gerovital pe primele locuri în diverse topuri.



De-a lungul timpului, Gerovital, cel mai renumit brand al Farmec, a adunat o impresionantă serie de premii şi distincţii, care certifică expertiza sa în materie de creare a unor produse de îngrijire performante, eficiente, de ultimă generaţie. Astfel, în 2017, anul în care brandul a marcat 50 de ani de excelenţă românească în cosmetică, palmaresul său a fost extins cu alte titluri importante.



Prima distincţie obţinută este „Produsul Anului 2017”, acordată pentru cele mai recente trei produse antirid din gama Gerovital H3 Evolution, la mai puţin de 5 luni de la lansarea acestora. Brandul a câştigat acest premiu, depăşind concurenţa din punct de vedere al inovaţiei, dar şi al aportului adus în îmbunătăţirea vieţii consumatorilor.



Un alt titlu puternic cu care se poate mândri Gerovital este cel de Superbrand 2017. Gerovital s-a distins faţă de alte peste 1.200 de branduri analizate de Superbrands România, din perspectiva unui set de atribute precum calitate, încredere şi diferenţiere pe piaţă, fiind declarat cel mai bun pe segmentul Personal Care – General. Astfel, statutul de Superbrand a fost reconfirmat de Gerovital, după ce în anul 2015 a primit acelaşi titlu.



Lista premiilor din acest an continuă cu distincţia de „Cel mai bun produs nou”, acordată pentru întreaga gama Gerovital Geluri de duș, în cadrul Galei Premiilor Piaţa. Linia pe bază de extracte naturale a fost declarată drept cea mai bună din 2017, la categoria produse de îngrijire personală. Titlul a fost acordat de către reprezentanţii retailului şi validează eficienţa şi calitatea produselor Gerovital pe segmentul de îngrijire a corpului, consolidând, totodată, statutul său de partener solid şi de încredere.



Cele mai recente distincţii, obţinute de Gerovital la finalul acestui an, reprezintă o încununare a tuturor activităţilor strategice, de comunicare şi de dezvoltare a brandului, demarate în ultima perioadă. Astfel, în cadrul Galei Forbes 100 COOL Brands, Gerovital a fost desemnat „Cel mai cool brand de cosmetice românesc”, datorită inovaţiei şi performanţei sale, care au revoluţionat piaţa locală.



De asemenea, Gerovital a fost desemnat unul dintre cele mai cunoscute branduri românești în afara ţării în cadrul Galei Wall-Street – Ambasadorii brandului de ţară. Este o altă distincţie valoroasă, care confirmă faptul că Gerovital este un reper al calităţii româneşti peste hotare şi un etalon al producţiei locale la nivel internaţional.



Sunt toate realizări impresionante, iar 1 Decembrie, Ziua Naţională a României reprezintă cel mai oportun moment în care Gerovital, brandul 100% românesc, să facă acest bilanţ al succeselor sale.



Cu această ocazie, Gerovital mulţumeşte tuturor românilor pentru susţinerea lor, pentru sprijinul acordat în toţi aceşti 50 de ani, pentru încrederea şi pentru aprecierea lor de nepreţuit. Recunoaşterea românilor a fost cea mai puternică motivaţie a brandului de a se dezvolta, de a veni de fiecare dată în întâmpinarea consumatorilor săi în vederea satisfacerii necesităţilor şi preferinţelor acestora şi de a le oferi suficiente momente în care să se simtă frumoşi şi fericiţi.



Gerovital duce numele României mult peste hotarele ţării, iar acesta este, în mare parte, meritul românilor, pentru că datorită lor brandul s-a reinventat constant, urcând pe treptele performanţei de la an la an. Românii au fost cei care au transformat Gerovital într-o adevărată valoare naţională, pe care au grijă să o transmită mai departe din generaţie în generaţie. Încrederea şi aprecierea lor reprezintă cele mai valoroase resurse ale brandului, care motivează Gerovital să îşi asume cu mândrie misiunea de a înfrumuseţa România şi de a demonstra că românii pot face lucruri extraordinare.