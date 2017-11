Prăjituri cu dragoste la cofetăria Saveur - GALERIE FOTO

O cofetărie micuță din cartierul Bună Ziua a devenit un loc de adunare, de schimbat gânduri și zâmbete. A devenit o parte din sufletul oamenilor, a străduțelor, a timpului. De la primul pas făcut în cofetărie, mirosul de cafea proaspătă și prăjituri ce tocmai au ieșit din cuptor în cele mai interesante culori și gusturi, inundă nările oricui. Pofticioșii nu au cum să reziste unei ciocolate cu fructul pasiunii, unui chou-chou cu vanilie sau unei felii de tort Blanca.

„Ce ne deosebește pe noi de ceilalți sunt gustul și calitatea. Încercăm să păstrăm o calitate foarte bună. Ne inspirăm și ne documentăm tot timpul, mergem la traininguri să aflăm cele mai noi rețete franțuzești, deși păstrăm și caracterul tradițional prin prăjiturile noastre de casă. Fiindcă acestea erau atracția principală la început. După venirea mea, am început să lucrăm și cu prăjituri mai sofisticate, mai occidentale”, a spus Monica Ivan, manager Cofetăria Saveur.

Ciocolata cu fructul pasiunii, o explozie de arome inedite este vedeta cofetăriei în acest an, îi face cu ochiul oricărui client nehotărât. Însă la Saveur, prăjitura-vedetă se schimbă de la an la an, fiindcă pasiunea pentru gusturi și rețete deosebite aduce mereu alte noutăți.

„Fiecare an are o vedetă fiindcă schimbăm mereu rețetele. Încercăm să nu plictisim lumea și să aducem mereu ceva nou. Anul acesta ciocolata cu fructul pasiunii este cea mai cerută la evenimente. Însă toate prăjiturile noastre primesc recenzii foarte bune la sfârșitul unui eveniment. Acum un an a fost Blanca, acum doi ani a fost Choco-Lemon”, a explicat Monica Ivan.

Angajații Saveur lucrează cu dedicare, nu doar în spatele frigiderului plin de bunătăți, ci și la evenimentele unde sunt chemați, ocupându-se inclusiv de partea de aranjare, pentru ca cele mai inedite momente din viața clujenilor să nu fie doar dulci, ci să aibă și un design nemaipomenit, numai bun de fotografiat și de distribuit pe rețelele de socializare.

Dacă ai un eveniment și vrei să îl îndulcești sau vrei să faci o surpriză cuiva drag sau pur și simplu ai nevoie de un moment în care vrei să te răsfeți, prăjiturile Saveur se pot găsi în două locații: pe strada Republicii numărul 3 și pe strada Bună Ziua, numărul 45.