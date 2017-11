Brandul Gerovital se extinde cu o nouă gamă pe bază de Acid Hialuronic – Gerovital H3 Hyaluron C (P)

Cele cinci noi produse de îngrijire a feţei din gamă au la bază Acidul Hialuronic pur şi lipozomal, în concentraţie mărită, precum şi Vitamina C, ambele ingrediente contribuind la estomparea semnificativă a ridurilor, la hidratarea şi regenerarea pielii.

În ultimii doi ani, subcategoria produselor antirid a înregistrat o creştere la nivel internaţional, aceasta având cea mai mare pondere valorică pe segmentul produselor de îngrijire a tenului în România, conform calculelor realizate pe baza datelor Nielsen.

„Lansarea noii game Gerovital H3 Hyaluron C ne aduce mai aproape de consumatorii noștri, cărora le oferim soluţii de ultimă generaţie pentru combaterea îmbătrânirii tenului. În materie de îngrijire personală, produsele antirid se află în topul preferinţelor românilor, iar soluţiile pe bază de acid hialuronic se evidenţiază în mod clar în vânzările din acest an. Astfel, bazându-ne pe expertiza Gerovital, lider de piaţă pe segmentul produselor de îngrijire a tenului, am decis să dezvoltăm o nouă gamă în cadrul brandului Gerovital în care acidul hialuronic şi vitamina C sunt optim dozate, astfel încât pielea să îşi îmbunătăţească semnificativ luminozitatea, fermitatea şi elasticitatea în 10 zile. Suntem siguri că datorită eficienţei produselor, a modului elegant de prezentare şi a unui preţ extrem de competitiv, gama va câştiga aprecierea românilor”, a declarat Ioana Borza, Director Marketing Farmec.

Noua gamă Gerovital H3 Hyaluron C a fost lansată pe piaţă cu 5 produse destinate îngrijirii tenului normal cu tendinţă de uscare şi se adresează femeilor cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani: Fiole, Crema antirid de zi, Crema antirid de noapte, Cremă antirid contur ochi și buze Gerovital Hyaluron C, Apa Micelară Gerovital Hyaluron C.

Noile produse pot fi achiziţionate din toate supermarketurile, hipermarketurile și magazinele de profil din țară, precum şi din magazinele de brand Gerovital. De asemenea, produsele din gama Gerovital Hyaluron C pot fi comandate şi din magazinul online www.farmec.ro.