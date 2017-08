Farmec lansează alte două noi produse în gama Gerovital Plant (P)

Gerovital Plant este o gamă completă, fără conservanţi, având la bază uleiul organic din flori de mac. Lansată cu 12 produse în martie 2016, acum gama cuprinde în total 23 produse.

“Anul trecut am relansat gama Gerovital Plant, printr-o campanie pe care am dedicat-o frumuseţii autentice a româncelor, mulţumindu-le pentru toate aceste decenii în care au fost cea mai valoroasă sursă de inspiraţie a noastră. Admiratorii brandurilor Farmec şi Gerovital au desemnat Gerovital Plant cea mai iubită gamă lansată de companie în 2016, apreciere de care suntem foarte mândri şi care ne determină să lărgim constant această gamă cu noi variante. Astfel, la circa o lună de la anunţarea primei linii de deodorante fără clorhidrat de aluminiu sub brandul Gerovital Plant, lansăm alte două noi soluţii eficiente, dedicate îngrijirii zilnice a tenului. Istoria de jumătate de secol a Gerovital a fost scrisă cu ajutorul inovaţiei şi respectului faţă de tradiţie, astfel încât vom continua să păstrăm aceeaşi strategie, prezentându-le consumatorilor cele mai bune rezultate ale eforturilor de cercetare ale specialiştilor noştri”, a declarat Ioana Borza, Director de Marketing Farmec.

Apa micelară hidratantă la gramaj de 400 ml şi Crema CC Mediu, produsele cel mai recent intrate în gama Gerovital Plant, sunt bogate în ingrediente active, naturale, cu un rol esenţial în refacerea şi hrănirea pielii. Ambele au la bază uleiul ecocertificat din flori de mac, extrem de eficient în tratamentul cosmetic al tenurilor sensibile şi expuse stresului factorilor de mediu. Acesta previne deshidratarea, apariţia ridurilor şi îmbătrânirea prematură a dermei, fiind recomandat persoanelor între 20-35 ani.