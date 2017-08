Evoluţia cifrei de afaceri, în creştere cu 51%, pentru NTT DATA Romania

“Rezultatele financiare ale companiei, din primele 7 luni ale acestui an, vin pe fondul unei evoluţii excelente a business-ului întregii echipe NTT DATA Romania. Până la sfârşitul acestui an calendaristic estimăm o cifră de afaceri de 54 Mil. EUR, în creştere cu 45% în raport cu anul precedent. Este al doilea an consecutiv în care înregistrăm o creştere agresivă a veniturilor, după creşterea de 49,5% realizată anul trecut “, declară Daniel Metz – CEO NTT DATA Romania.

Ponderea veniturilor realizate pe piaţa locală a depăşit 25%. Un rol determinant l-au avut proiectele de implementare SAP S/4 HANA, serviciile de tip Embedded precum şi evoluţia constant pozitivă a produsului propriu, Clarvision ERP.

Ȋn ceea ce priveşte piaţa externă, compania a continuat ofensiva de ridicare permanentă a valorii adăugate în proiectele pe care le derulează.

Se doreşte câştigarea unor clienţi noi, de tip premium, în industriile bancară şi de asigurări. Aceste industrii ar trebui să susţină creşterea exponenţială înregistrată în ultimii ani în industria auto, acolo unde NTT DATA Romania are o pondere de peste 45% a cifrei de afaceri.

1600 de angajaţi şi colaboratori externi pană la sfârșitul anului 2017

Echipa NTT DATA Romania a depășit în luna august plafonul de 1450 de membri, iar până la sfârşitul acestui an își propune angajarea a încă 150 colegi noi.

Momentan în NTT DATA Romania există peste 100 poziţii deschise, printre care se numără roluri de Project Manager, Arhitect Soluţii, Operations Manager, poziţii de programare Java, Cobol, Embedded,.Net, ABAP dar şi consultanță SAP, consultanţă AMS și testare automată.