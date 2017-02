(P)Performanţe de excepţie în ceea ce priveşte activitatea Univers T din ultimii ani

Analiza acestui bilanţ relevă o evoluţie constant ascendentă a tuturor indicatorilor avuţi în vedere în evaluarea activităţii desfăşurate de către complexul hotelier în perioada 2012-2016, atât în ceea ce priveşte cifra de afaceri, cât şi profitul brut, productivitatea muncii şi veniturile realizate din activitatea hotelieră şi de alimentaţie publică. Totodată, creşteri semnificative au cunoscut şi gradul de ocupare a spaţiilor de cazare, capacitatea de reducere a cheltuielilor precum şi rata profitului net obţinut în perioada de referinţă.

Astfel, cifra de afaceri a înregistrat o creştere semnificativă pe parcursul celor patru ani, de nu mai puţin de 59,5%, de la 4.713.843 de lei în anul 2012, la 7.520.043 de lei la finalul anului 2016. Totodată, această evoluţie pozitivă se regăseşte atât în sporirea gradului de ocupare a spaţiilor de cazare de care dispune unitatea hotelieră, cât şi în creşterea veniturilor din prestarea de servicii hoteliere şi alimentaţie publică. Astfel, în anul 2016 hotelul a înregistrat un grad de ocupare de 74,16%, în creştere cu 38,8% comparativ cu anul 2012, când se înregistra un grad de 53,43%. Trendul ascendent este valabil şi în ceea ce priveşte resursele financiare obţinute din activitatea hotelieră şi de alimentaţie publică, nivelul acestora cunoscând o creştere de 50% între anii 2012 şi 2016.

Dublare a profitului

În ceea ce priveşte profitul obţinut, acesta a crescut, la rândul lui, an de an, atingând la finele anului 2016 o valoare de 2.005.034 de lei, în creştere cu 92,57% raportat la începutul perioadei de analiză – anul 2012, fiind generat un profit net de 22,33 de bani pentru fiecare RON din vânzări. O altă performanţă atinsă de către societate a fost aceea de reducere a cheltuielilor la fiecare 1.000 de lei venit realizat, de la cca. 824.16 lei în 2012, la 780.9 lei în 2016, precum şi creşterea productivităţii angajaţilor cu un procent de peste 49%.

,,Evoluţia activităţii Univers T, constant ascendentă şi cifrele care reflectă acest lucru sunt dovada certă a faptului că echipa managerială a unităţii hoteliere a reuşit să se adapteze cerinţelor complexe ale unei pieţe aflate într-o continuă evoluţie, reuşind să ofere servicii de calitate la preţuri decente. Aceste rezultate obţinute an de an, la fel ca şi numeroasele premii pe care societatea le-a obţinut demonstrează că este vorba despre utilizarea unui mangement performant care s-a transformat într-o reţetă de succes” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Premii importante

Reamintim în acest context faptul că societatea hotelieră deţinută de Consiliul Judeţean Cluj s-a făcut remarcată printre numeroase alte companii de renume din domeniul turismului, obţinând în anii 2015 şi 2016 premii importante precum locul I în Topul Naţional al Firmelor, întocmit de Camera de Comerţ şi Industie a României (CCIR) în cadrul secţiunii comerţ - turism, locul I în Topul Naţional al Firmelor Private din România, întocmit de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), respectiv premiul I în Topul Firmelor Judeţene, secţiunea Comerţ - Turism, întreprinderi mijlocii, top întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj.

“Indicatorii obţinuţi până în prezent confirm faptul că ne situăm pe drumul cel bun, pe un trend constant ascendent, fapt care ne face să fim mai mult decât mândri şi bucuroşi. Ceea ce este cu adevărat important e faptul că majoritatea covârşitoare a clienţilor noştri pleacă mulţumiţi de serviciile de care au avut parte şi la fel de important, revin cu regularitate la noi. Vreau să mulțumesc echipei Univers T, Consiliului de Administratie, precum și Consiliului Județean, forul nostru tutelar, care a susținut și susține dezvoltarea mediului local de afaceri. Pot spune că toate proiectele Univers T au avut aprobarea şi sprijinul Consiliului Judeţean Cluj, fără nici o excepţie, în aceşti ultimi 4 ani de zile de când mă aflu la conducerea acestei companii”, a declarat directorul general al Univers T, Valentin Lungu.

Profitul brut al anului 2013 a fost influentat negativ de constituirea provizionului pentru litigiul cu Curtea de Conturi, în valoare de 549.484 lei. In 2016 litigiul cu Curtea de conturi a fost solutionat de instanta in favoarea Univers T S.A.