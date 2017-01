Cu cât au crescut prețurile, în 2016, în Cluj, pe categorii de apartamente

Mediape Cluj a ajuns în 2016 la 1,184 euro/mp cu 119 euro mai mult decât în anul precedent, iar pe Cluj și vecinătăți, media înregistrată a fost de 1,025 euro/mp, cu 118 euro/mp mai mult față de 2015, potrivit calculelor Blitz Imobiliare. Procentual, această creștere a însemnat 12,99%.

În anul 2016, apartamentele cu 1 cameră au fost într-o continuă ascensiune începând cu luna ianuarie până în luna august. Luna noiembrie a aceluiași an a atins apogeul, de 1301 euro/mp.

Totodată, apartamentele cu 2 camere au avut o creștere a prețurilor pe întreg anul 2016, de la 1,192 euro/mp în luna ianuarie, până la 1,259 în luna decembrie.

Referitor la prețurile apartamentelor cu 3 camere, acestea au crescut din ianuarie până în decembrie 2016 cu o valoare de 71 euro/mp.

Apartamentele cu 4 camere au avut mici fluctuații în prima jumătate a anului, însă în a doua parte, prețurile acestora au crescut ajungând de la 1,063 euro/mp în iunie, la 1,129 euro/mp în decembrie.

Valorile pe mp în Cluj-Napoca

Valorile înregistrate pe categoriile de apartamente din Cluj-Napoca, în 2015 versus 2016 au fost următoarele:

Pentru apartamentele cu 1 cameră: în 2016-1,1241 euro/mp vs 1,073 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 2 camere: în 2016-1,226 euro/mp vs 1,095 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 3 camere: în 2016-1,168 euro/mp vs 1,053 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 4 camere: în 2016-1,083 euro/mp vs 1,005 euro/mp în 2015

Valorile pe mp în Cluj-Napoca și vecinătăți

Valorile înregistrate pe categoriile de apartamente din Cluj-Napoca și vecinătăți, în 2015 versus 2016 au fost următoarele:

Pentru apartamentele cu 1 cameră: în 2016 – 1,074 euro/mp vs 904 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 2 camere: în 2016 – 995 euro/mp vs 885 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 3 camere: în 2016 – 1,047 euro/mp vs 922 euro/mp în 2015

Pentru apartamentele cu 4 camere: în 2016 – 1,014 euro/mp vs 938 euro/mp în 2015

Indicele Blitz reprezintă un instrument statistic ce oferă informații cu privire la media prețurilor publice pentru apartamentele de vânzare din Cluj și din vecinătăți, exprimată în euro/mp.

Pentru calculul indicelui Blitz au fost analizate ofertele publice din perioada 2015 – 2016, actualizate, exclusiv din baza de date Blitz.