Marcel Borodi: “Ar trebui să fie un guvern stabil şi atunci lucrurile ar trebui să redemareze şi să fie un ciclu de creştere”

“Când se apropie începutul de an toată lumea este optimistă pentru că speră să fie bine, pe de-o parte speranţele sunt de bine, realitatea le infirmă câteodată. Până la urmă ar trebui să fie un guvern stabil şi atunci lucrurile ar trebui să redemareze şi să fie un ciclu de creştere. Noi ne pregătim pentru o creştere moderată, dar asta nu înseamnă că avem dreptatesau că se va şi întâmpla. Zilele acestea văd că este mai degrabă o ezitare între forţele politice, dacă va fi sau nu război, dacă va fi sau nu linişte, dar noi sperăm că se vor înţelege forţele politice şi că va începe o construcţie normală”, spune Marcel Borodi, directorul Net Brinel, unul dintre cei mai importanţi furnizori de soluţii şi servicii IT de pe piaţa locală.

Lipsa forţei de muncă a devenit o constant în IT. “În domeniul forţei de muncă nu are ce să se îmbunătăţească, dacă tot vrem creştere lucurile nu pot creşte peste noapte, creşterea de câteva procente duce la o anumită supraîncălzire. Sunt aceleaşi lucruri care erau şi anul trecut, dacă într-o etapă fără creştere accelerată erau probleme cu forţa de muncă, dacă se reia creştere accelerată o să fie probleme şi mai mari, dar nu ceva nemaiîntâlnit. Lipsesc oamenii cu experinţă şi creşterea îţi cere aşa ceva, practic oricâţi juniori ar termina universitatea nu sunt suficienţi. E o problemă de mai mulţi ani, se accentuează pe an ce trece, dar înafară de a încerca să atragi forţă de muncă din alte zone, de a apela la resursele tinere şi de a încetini emigraţia nu există alte mijloace de a compensa partea acesta. Câte un şoc indus în mentalul colectiv face să plece încă un val de oameni, ceea ce înseamnă frânarea creşterii”, adaugă afaceristul clujean.