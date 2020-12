A3 Premium Vitamin Water, unul dintre acele lucruri bune din viața noastră care așteaptă să fie descoperite (P)

Astăzi, vă vom da un astfel de exemplu. Se numește A3 Premium Vitamin Water și este o băutură gândită special să aibă calitățile de care aminteam mai sus. Să fie potrivită pentru oricine, orice vârstă, ocupație sau preferință ar avea acea persoană. Băutura este potrivită oricărei tipologii de organism, fie că vorbim despre sportivi, copii, femei însărcinate, persoane care desfășoară munca de birou, persoane care desfășoară munca de teren, vârstnici, persoane la dieta, care sunt în căutarea unei băuturi extrem de gustoase, însă fără zahăr, fără gluten, fără lactoză, să fie compatibilă cu alimentația vegană și să aducă doar 3 KCal.

Ce are specific această băutură și ce o deosebește față de celelalte băuturi existente pe piață este compoziția chimică pe care o propune: A3 Premium Vitamin Water (în recipentul de 600 ml) conține Vitamina C (1002 mg - adică 1248% din Doza Zilnică Recomandată [DZR]), Magneziu (Citrat, care este singurul tip de magneziu care se absoarbe în totalitate în organism - 168 mg) și Zinc (10,2 mg).

La ce este bună această compoziție chimică a băuturii?

Răspunsul la această întrebare ni-l oferă un specialist, medicul Mircea Dogariu.

Zincul (Zn), ne spune acesta, este un mineral necesar în numeroase procese biochimice din corp care asigură sinteza proteinelor și mențin echilibrul acido-bazic. Zn crește imunitatea, ajută la buna funcționare a sistemului digestiv, controlează nivelul de stres și echilibrul hormonal, luptă împotriva radicalilor liberi, încetinind procesul de îmbătrânire și intervine în procesul de vindecare a acneei, eczemelor și rănilor; el acționează pentru menținerea integrității pielii și grăbește vindecarea rănilor, stimulând totodată regenerarea continuă a pielii.

Magneziul (Mg) este un mineral esențial cu un rol important în sute de reacții metabolice, de la nivel cerebral, la nivel muscular (ajută la mișcarea corectă a mușchilor intercostali, îmbunătățind respirația) și al sistemului circulator; este un bun detoxifiant împiedicând acţiunea metalelor grele şi a chimicalelor în organism, conducând ulterior la eliminarea acestora. Mg ajută la reglarea nivelului de zahăr în sânge, ajută la eliberarea de insulină având o contribuție majoră în procesul de transformare a zahărului în energie; reglează tranzitului intestinal și digestia, fiind esențial în combaterea constipației. În plus, Mg crește rezistența fizică prin reglarea contracțiilor musculare și eliminarea spasmelor, combate inflamațiile de la nivelul articulațiilor și nu numai.

În ceea ce privește Vitamina C, dr. Dogariu spune că este esențială pentru menținerea sănătății și a imunității organismului, ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar și protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Rolul vitaminei C este foarte important, întrucât organismul uman nu poate sintetiza singur vitamina C, motiv pentru care depinde de aprovizionarea din surse externe.

Vitamina C participă la păstrarea sănătății sistemului nervos și a stării psihice, reduce oboseala și extenuarea și participă la normalizarea metabolismului energetic.

A3 Premium Vitamin Water poate fi comandat direct de pe magazinul online al distribuitorului, la adresa https://a3premiumvitamin.com, în versiunile Mango-Ghimbir (de 18 KCal) sau Portocale-Lămâie-Mentă (de 12 KCal), în recipiente elegante de 600 ml. Vânzătorii en-detail pot beneficia de reduceri semnificative ale prețului la achiziționarea unor cantități mari.