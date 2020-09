Start-up-urile din domeniul tehnologiei și accesul la resurse. Oferta ROCA X (P)

„Pentru prima dată, m-am simțit egal cu companiile mari, pentru că toată lumea era la fel de neputincioasă în fața a ceea ce se întâmpla”, a spus Vasile Tamaș, antreprenor din Alba Iulia, în cadrul conferinței „Dreaming bigger with the right partners”, organizată luni de ROCA X, platformă care investește în companiile din domeniul tehnologiei.

Vasile Tamaș a dezvoltat, împreună cu partenerul său Lucian Cramba, o aplicație mobila care ajută oamenii să își recupereze o parte din banii de la cumparături și, în același timp, le oferă acestora posibilitatea să plătească produse doar după ce le-au testat, fără costuri suplimentare. Investitia initiala, de 100.000 de euro, a ajuns la peste 1.5 milioane in prezent, iar platforma Beez este acum prezenta in Romania si in Marea Britanie.

„Cred că acum toată lumea și-a dat seama că tehnologia ne afectează pe toți și are un impact asupra tuturor afacerilor, indiferent că te ocupi de cultivarea castraveților sau ai o firmă de tehnologie”, a mai spus Vasile Tamaș.

Ce este ROCA X

ROCA X este vehicul investițional local lansat anul trecut ca parte a Impetum Group și care dispune de un capital de 4 milioane de euro.

De la începutul anului, fondul de investiții și-a anunțat implicarea în cinci noi start-up-uri, portofoliul total numărând în acest moment 14 businessuri din tehnologie.

Datele transmise de reprezentanții fondului de investiții arată că în deciziile de investment, o nișă care atrage atenția în aceste zile este cea de eHealth, unde ROCA X este prezentă prin sprijinul acordat platformei xVision, un tool pentru interpretarea radiografiilor, care detectează prin algoritmi de machine learning și AI anomaliile din imagistica medicală. Compania a dezvoltat recent un feature pentru depistarea cazurilor de coronavirus, pe baza radiografiei pacienților, de la distanță și în siguranță.

Un alt subsector tech cu perspective de creștere în perioada imediat următoare este nișa instrumentelor de colaborare și dezvoltare la distanță. Aici se încadrează și Code of Talent, platformă de microlearning sprijinită de ROCA X, care prefigurează să schimbe viața companiilor și modul în care vor fi atinse obiectivele de business și de dezvoltare ale echipelor, prin eficientizarea modului de lucru al angajaților, împreună și separat.

FAB, startup de tech din Israel care oferă o soluție de monitorizare și optimizare dedicată parcurilor eoliene bazată pe drone autonome și rezidente, este al treilea dintre noile startupuri din proiectul ROCA X. First Airborne, pe numele lui întreg, propune sistematizarea procedurii de inspecție a turbinelor, costuri reduse la 20%, și reducerea riscului de accidentare în timpul procedurii.

Impetum Group – care deține ROCA X – este un grup autohton dedicat „misiunii de a maximiza valoarea de business în oricare etapă din viața unei companii”.