Directorul General Vascar, Vlad Ciuburciu: Piața semipreparatelor va crește într-un ritm accelerat (P)

Este vorba de cinci noi produse ce fac parte din gama Moldova în Bucate: perișoarele din carne de porc pârjoalele moldovenești, chiftelele din carne de porc, micii din carne de porc și vită și carnea tocată de porc și vită.

Primele trei produse se găsesc în hypermarket-urile Carrefour din toată țara, în timp ce gama completă este momentan disponibilă doar în magazinele Vascar din regiunea Moldovei.

Directorul General Vascar, Vlad Ciuburciu, a vorbit despre noua direcție de pe piața cărnii, anticipând dezvoltarea rapidă a acesteia în anii care vor urma. "La Vascar, suntem la început în ceea ce privește segmentul semipreparatelor, dar suntem conștienți că dezvoltarea va fi una accelerată în următorii ani. Tocmai de aceea, am lansat de curând o gamă de 5 articole noi pentru piața din România. În continuare, în baza unor cercetări de piață, vom diversifica acest segment, ținând cont de tendințele de consum, dar și de contextul economic și epidemiologic național și global. Dacă situația actuală va persista, comportamentul consumatorilor și al comunității se va schimba", a declarat Ciuburciu.

Conform unui studiu realizat de o prestigioasă companie internațională de cercetare în domeniul retail-ului, piața de semipreparate din România a crescut cu 42% în perioada martie-iunie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Vascar a răspuns acestei creșteri și a venit în întâmpinarea clienților cu cele cinci noi preparate, cu următoarele gramaje: perișoarele din carne de porc - 300 de grame, pârjoalele moldovenești - 315 grame, chiftelele din carne de porc - 300 de grame, micii din carne de porc și vită - 400 de grame și carnea tocată de porc și vită - 400 de grame.

Lansarea noilor produse a fost posibilă în urma unei investiții de 1 milion euro în tehnologii noi și infrastructură. Perișoarele, pârjoalele, chiftelele, micii și carnea tocată sunt pregătite din carne cu origine controlată și beneficiază de o tehnologie de producție inovatoare, care garantează calități nutritive superioare.

"Vorbim despre produse de calitate superioară, unice pe piața din România, în care credem și pentru care am investit sume importante pentru retehnologizarea fabricii de la Vaslui, dar și în infrastructură. Știm cât de important este timpul pentru fiecare dintre noi și am căutat să oferim clienților o gamă de semipreparate care necesită un timp redus de pregătire", a declarat Ciuburciu (Vascar).

Conform site-ului oficial Vascar, gama lor de semipreparate include alte cinci produse preparate după rețete special create pentru Moldova în Bucat de către de chef Horia Vîrlan: cârnații țărănești cu busuioc, micii țărănești, cârnăciorii de casă, cârnăciorii de casă picanți și burgerii 100% antricot de vită,

Compania Vascar, înființată în anul 1984 sub numele de Industria Cărnii Vaslui, deține o fabrică cu o capacitate extinsă de producție, 21 de magazine proprii în zona Moldovei și are aproximativ 400 de angajați. Sub conducerea lui Vlad Ciuburciu, aceasta a înregistrat, la finalul anului trecut, o cifră de afaceri de 20,5 milioane de euro, o creștere cu 13% față de anul 2018.