Patron de local: „În Cluj probabil se respectă distanțarea cel mai puțin din toată țara”

Patronul unui local din Cluj-Napoca și-a exprimat nemulțumirea cu privire la clujenii care nu vor să respecte legea. Managerul a explicat că oamenii doresc să facă rezervări pentru mai mult de patru persoane și că la terasele din Cluj-Napoca nu se respectă distanțarea socială.

„Astăzi am refuzat trei rezervări pentru mai mult de 4 persoane la o masă. Lumea sună, scrie că vrea mese de 6-8 persoane. Nu mai cunoaște nimeni legea în Cluj? Se discută zilnic pe toate mediile despre limitarea a 4 persoane la o masă. Frustrant nu e că lumea e proastă și îți cere să încalci legea. Frustrant e că vor găsi loc în alta parte, restaurante/baruri care acceptă orice rezervare că deh, trebuie făcuți bani. Ca de obicei, cu legea în mână mori de foame în România și probabil peste tot. În Cluj probabil se respectă distanțarea cel mai puțin din toată țara. Dintr-un exemplu de bune practici, am ajuns lideri în nerespectarea legilor. În centru nu sunt lăsați nici 10 centimetri între scaune. Grupuri mari sunt acceptate peste tot. Mai aud de rezervări făcute la interior cu semnarea unei foi care atestă că faci o petrecere privată și intre astfel sub incidenta legii cu grupurile de 20 de persoane la interior. Nu se încalcă, dar se ocolește. Nu am niciun scop în această postare, decât să-mi eliberez nițel frustrarea și să atenționez un pic lumea din buna mea să nu se mai înfoaie cu Clujul pentru că suntem la coada vacii în materie de respect și unitate”, a scris Vlad Ivănescu, patron de local, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: