Al treilea sezon „Movie Nights” din Iulius Parc începe cu un film de Oscar (P)

Vineri, pe 3 iulie 2020, de la ora 21.30, vei putea urmări „Joker”, un thriller psihologic bazat pe povestea personajului negativ cu același nume creat la DC Comics. Filmul explorează traiectoria unui individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilă și fascinantă, care te va ține în suspans până la final. La începutul acestui an, Joaquin Phoenix a fost răsplătit și cu Premiul Oscar pentru „Cel mai bun actor” datorită rolului din „Joker”.

Seria filmelor va continua în luna iulie cu producțiile: „Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn”, care spune povestea fetelor rele din Gotham, conduse de „prințesa mafiei”, „Motherless Brooklyn”, film ce urmărește povestea unui detectiv particular afectat de sindromul Tourette, și „The Way Back”, care prezintă peripețiile unui ofițer polonez de cavalerie capturat de Armata Roșie, ce reușește să evadeze din Gulagul siberian.

„Movie Nights” este un proiect Iulius Mall Cluj și Raiffeisen Bank, ce are loc în Iulius Parc, oferind prilejul de a te bucura de filme în aer liber și în siguranță. Accesul este gratuit, însă pentru a păstra distanțarea fizică, locurile sunt limitate. În plus, fluxul de intrare și ieșire în perimetrul evenimentului va fi diferențiat, la intrare va fi monitorizată temperatura și se va impune respectarea măsurilor de siguranță și distanțare fizică.

În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, filmul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară, ce va fi anunțată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Ne vedem vineri, la „Movie Nights”, în Iulius Parc!