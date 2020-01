Vrei să-ți mobilezi casa cu piese moderne și de cea mai bună calitate? (P)

Gigantul austriac de retail în mobilă XXXLutz, deschide la Oradea al doilea și cel mai mare magazin mӧmax din România, după cel din Timişoara. Clienții vor găsi aici un nou concept de “magazin etalon”, care se întinde pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați, după modelul căruia vor fi amenajate toate magazinele mӧmax din Europa.

mӧmax Oradea oferă o gamă diversificată de mobilier la preţuri accesibile şi aranjamente interioare în trend, astfel încât clienții își vor putea transforma locuințele într-un cămin modern și sofisticat. Iar dacă nu sunt siguri ce să aleagă, tot în noul magazin de la Oradea Shopping City vor găsi adevărate surse de inspirație într-un showroom imens, în care designeri și decoratori mӧmax din Austria şi Germania le pun la dispoziție 30 de bucătării complet mobilate şi amenajate, 22 de băi, 4 apartamente complet mobilate şi decorate, dar şi living-uri selecte, spaţii dedicate copiilor, adolescenţilor şi multe altele.

„Începem noul an cu un proiect de extindere puternică a brandului mӧmax în România. Bucurându-ne de aproape 2 milioane de clienți la Timișoara, suntem încrezători că succesul va continua aici la Oradea. Cu o investiție de 5 milioane euro, am reușit să deschidem un magazin etalon într-un minunat oraș etalon al dezvoltărilor din ultimii ani. Începând cu deschiderea oficială mӧmax Oradea din 16 ianuarie, vom oferi clienților noștri un sortiment de 3 ori mai vast de produse, în valoare totală de 4,7 milioane euro. Sunt recunoscător tuturor celor alături de care, în doar 6 luni, am transformat întregul spațiu de 12 000 metri pătrați, reconstruit de la zero. Echipa noastră extraordinară din Oradea a dat dovadă de angajament și devotament nemaipomenit!

Vă invit alături de noi la Oradea să descoperiți un bogat sortiment de produse care vă vor aduce acasă în trend în 2020!”, declară Janos Grigassy, Country Manager mӧmax România.

Inaugurarea a fost salutată şi de oficialii anume invitaţi. Prefectul Dumitru Ţiplea, viceprimarul Mircea Mălan şi vicele CJ Bihor, Traian Bodea, au urat succes investitorului austriac.

Specialiștii mӧmax vă vor ajuta să găsiți elementele perfecte pentru o locuință la modă și vă vor spune cum le puteți integra ușor și fără mult efort în spațiul de acasă! Și tinerii care caută inspirație pentru un spațiu mai restrâns, dar la fel de confortabil și călduros, vor putea profita de oferte variate. În funcție de gusturile și preferințele voastre, puteți să optați pentru culori azurii, maronii, complementate de nuanțe fructate, sau perlate. Nu uităm de auriu, argintiu și arămiu, pentru acel aspect prețios, care fură ochii oaspeților. De asemenea, vă puteți contura un living în culori pământii, marcat cu accente neon, sclipitoare, sau complementare, alăturate unui mobilier din lemn natural, la prețuri începând de la 879 lei. Canapelele moderne și colțare încăpătoare sunt disponibile pe diverse mărimi și modele, începând de la 999 lei. Tot la mӧmax găsiți și covoare pufoase, sau fine, din piele de bovină, venite din Argentina, textile catifelate și corpuri de iluminat moderne. Bucătăriile spațioase, moderne, clasice, rustice, cu multă sare și piper, sunt etalate pe un întreg etaj, cu prețuri care pornesc de 999 de lei. Profitați, așadar, de ofertele mӧmax, pentru a da caselor voastre mai multă căldură și culoare!

mömax face parte din grupul austriac XXXLutz, fiind unul dintre cei mai mari retaileri de mobilă din lume. Fondată în 1945, XXXLutz KG desfăşoară o politică de expansiune neîntreruptă încă din 1973. În ultimii ani, au fost deschise anual aproximativ 10 magazine de mobilier. Anul acesta, XXXLutz a achiziţionat nu mai puţin de 22 de magazine KIKA din Cehia, Slovacia, Ungaria şi România (două magazine în Bucureşti) de la grupul Signa.

În prezent, XXXLutz operează, prin 300 de sucursale, un total de 151 de magazine XXXLutz, 76 de magazine mömax, 79 de magazine Möbelix şi 125 de magazine de mobilă POCO. 23.000 de angajaţi lucrează în grupul care a ajuns la o cifră de afaceri anuală de 4,65 miliarde de Euro, făcându-l unul dintre primii 3 comercianţi cu amănuntul în domeniul mobilei din lume.

Fiți gata, așadar, să explorați cele două etaje complet amenajate ale magazinului mӧmax, din incinta Oradea Shopping City.

Foarte important! Pe lângă cele 1.000 de locuri de parcare pe care mӧmax le are pregătite pentru clienți, municipalitatea Oradea a reintrodus începând cu 14.01.2020 o stație de autobuz în parcarea Oradea Shopping City, pentru liniile 19 și 23. Drumul către mӧmax Oradea este acum accesibil tuturor!