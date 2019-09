10 atracții turistice de vizitat în Cluj-Napoca

1. Biserica Sfântul Mihail

Biserica Sfântul Mihail este ridicată în Piață Centrală din Cluj Napoca și are o arhitectură gotică. Construcția ei a început în 1316, pe locul unui fost cimitir, și a fost finalizată în 1487, după 2 reprize. Actualul turn cu ceas, cel mai înalt turn de biserica din România, trebuia să mai aibă un frate geamăn, dar acesta nu a mai fost ridicat. Edificiul a deservit mai multe comunități religioase, dar astăzi este catolică. Orgă din biserica este cea originală din 1753, dar a fost restaurată de mai multe ori. Aici a fost celebrat botezul lui Matei Corvin.

Și la o simplă trecere prin Cluj este greu să ratezi catedrala-simbol a orașului. Este impozantă nu numai prin mărimea ei, ci și datorită pieței largi care o pune în valoare. Statuia care o străjuiește într-o parte îi înfățișează pe Matei Corvin și cei 4 generali ai săi.

Am trecut de multe ori pe lângă ea, dar abia în ultima vizită am reușit să văd catedrala Sf Mihail din Cluj și pe interior. Deși era o zi călduroasă de vara, m-a frapat răcoarea dinăuntru și semi-întunericul. În turn nu am urcat deși am citi că se poate face acest lucru.

2. Casa lui Matei Corvin din Cluj Napoca

Una dintre cele mai cunoscute obiective turistice în Cluj și cea mai veche pentru că încă din secolul 18 oamenii ajunși aici își doreau să o vadă, Casă Matia este cunoscută că fiind locul de naștere al lui Matei Corvin. Din Piață Centrală, mergând spre Piață Muzeului, este imposibil să o ratezi: o clădire mare, albă, cu o poartă imensă, veche și o plăcută comemorativă la intrare. De-a lungul vremii a fost folosită că han, spital, închisoare și colegiu. Astăzi este în proprietatea Unversitatii de Arte și Design și, deși atât de cunoscută, interiorul ei nu este deschis publicului și doar holul se poate vizită.

3. Piață Muzeului cu Biserica Franciscană

Cel mai boem loc din oraș, Piață Muzeului din Cluj Napoca este înțesată de terase diverse, cu decoruri în culori multiple. Acoperită cu piatră cubică, Piață Muzeului este cea mai veche piață din oraș, fiind cunoscută și că Piață Mică. Numele și-l trage de la Muzeul Transilvaniei aflat pe o latura a ei. Vis-a-vis de muzeu se află Biserica Franciscană. Construită în secolul 13, biserica este printre cele mai vechi din oraș. Interiorul ei este luminos și colorat intens, dar din păcate la intrare am simțit miros de mucegai și am și văzut urme ale distrugerii făcute de el.

4. Stradă în oglindă

Din Piață Mare, mergând spre piață Avram Iancu, am trecut pe o stradă cunoscută în Cluj, stradă Iuliu Maniu, cunoscută și că “Stradă în oglindă”. Denumirea îi este dată de câteva clădiri gemene construite pe un trotuar și pe altul al străzii, de parcă s-ar privi în oglindă. Dacă nu ești atent la detalii este greu să observi asemănarea clădirilor, dar ea se vede cel mai bine din Piață Mare, în capătul străzii Iuliu Maniu.

5. Parcul central din Cluj și cazinoul

Fie că am stat o zi în Cluj sau o săptămâna, inevitabil am ajuns în parcul central Simion Bărnuțiu. Nu știu dacă m-au atras liniștea locului, lacul cu pavilionul lui sau clădirea albă a cazinoului, dar mereu m-am întors aici. Parcul are o istorie de peste 180 de ani și mult timp lacul lui a fost folosit pentru patinaj, pe insula fiind construit și Pavilionul de patinaj (restaurantul Chioșc). Azi poți să te plimbi cu barcă pe lac sau cu hidrobicicletă.

Cazinoul construit pe malul lacului la sfârșitul secolului 19 ajunsese într-o stare avansată de degradare. Cu fonduri europene a fost renovat și deschis publicului în urmă cu câțiva ani, fiind astăzi un centru de evenimente și activități culturale.

6. Podul Elisabeta din Cluj Napoca

Neavând treaba deloc în acea parte de oraș, am descoperit podul Elisabeta din întâmplare când, într-o plimbare prin parcul central, am vrut să vedem cât de mare este Someșul. M-au surprins plăcut sutele de lacăte agățate de balustradele podului, ghicind emoția cu care fiecare a fost legat acolo de mâini tremurânde care au aruncat apoi cheia în răul de dedesubt jurand iubire veșnică.

Podul Elisabeta din Cluj este cel mai vechi pod peste Someș încă funcționabil și poartă numele prințesei Sissi a Austriei. A devenit un loc de întâlniri romantice cu ajutorul primăriei care în 2011 a montat niște inimi la marginile lui pe care îndrăgostițîi să-și atârne lăcățele.

Știam de podurile cu lăcățele ce leagă inimi pentru că mai văzusem și în alte orașe din Europa, dar nu auzisem că tradiția a fost continuată și aici, deci pentru îndrăgostiți este un loc de văzut în Cluj.

7. Piață Avram Iancu și Catedrala ortodoxă din Cluj Napoca

O altă piață impunătoare în aglomeratul oraș este piață Avram Iancu, cunoscută că gazdă a Catedralei ortodoxe, ridicată în 1920 după unirea Transilvaniei cu România.

Piață Avram Iancu are această denumire din ‘93, înainte purtând numele unui mareșal sovietic, unui principe al Transilvaniei, al lui Cuza Vodă și chiar al lui Hitler în timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Dacă ajungeți aici veți vedea în mijloc statuia lui Avram Iancu și fântână arteziană. Priveliștea este mai frumoasă după lăsatul întunericului.

8. Stradă Andrei Șaguna și Canalul Morii

Un alt loc de vizitat în Cluj este stradă Andrei Șaguna, descoperită din întâmplare (ce frumos este să te plimbi aiurea pe străzi și să găsești asemenea bijuterii!). Puțîn din Veneția, puțîn din Bucureștiul vechi, puțîn din Clujul modern, stradă Andrei Șaguna le are pe toate! Canalul Morii cu podurile lui care intră direct în clădiri îmi amintea de Veneția. Piatră cubică și firmele vechi ale unor magazine m-au dus cu gândul la Bucureștiul interbelic. Am găsit însă acolo și 2-3 locațîi care m-au trezit la realitate și mi-au amintit unde mă aflu de fapt: în Clujul modern. O cafenea, un second hand și chiar un sexshop se înghesuie între vechile prăvălii.

9. Parcul Cetățuia din Cluj Napoca:

Și dacă vreți să vedeți Clujul de sus, mergeți neapărat în parcul Cetățuia. Numele îi este dat de vechea fortificație ridicată aici în secolul 18 cu scopul de a controla orașul după trecea Transilvaniei sub stăpânire austriacă. Din vechea cetatea mai există doar câteva rămășițe, iar pe deal a fost construit hotelul Belvedere și a fost ridicată Crucea în cinstea martirilor Revoluției de la 1848.

Ziua nu știu cum se vede pentru că eu am ajuns o singură dată aici, seară, când priveliștea m-a lăsat fără cuvinte!

10. Grădina botanică din Cluj Napoca

Cel mai potrivit moment din an pentru a vizită Grădina Botanică din Cluj mi se pare primăvară.

Sursa:Anothermilestone