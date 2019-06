O zi plină la TEDxCluj 2019 - în comunitatea oamenilor neobișnuiți. Ce se întâmplă la eveniment și ultimele locuri disponibile! (P)

Evenimentul are loc la BT Arena (Sala Polivalentă). În acest moment, organizatorii au suplimentat numărul de bilete cu încă 100 pentru a-i primi pe toți cei care își doresc să participe - www.TEDxCluj.com.

Sunt invitați ca speakeri pe scena TEDxCluj: Amalia Enache, Carl Honoré, Kathy Ward, Ramin Hasani, Simona Tivadar, Tică Darie, Oana Pellea, Vladimir Drăghia, Irina Margareta Nistor, Ștefan Mandachi, Iuliana Stan, Oana Bogdan, Iren Arsene și Loredana Pădurean. Virgil Ianțu va fi moderatorul evenimentului.

Talk-urile speakerilor sunt împărțite în mai multe sesiuni, însoțite de câte un performance artistic și nu numai!

- Chef Nicolai Tand pregătește un Live Cooking Show pe care îl condimentează cu ingrediente alese de la PENNY Market.

- Vladimir Agachi va însufleți sala cu ritmuri muzicale, într-un mod neconvențional, împreună cu Young Famous Orchestra.

- Mirror Crew, prin costumele realizate în întregime din oglinzi, vor oferi o nouă reflecție a realității celor prezenți.

- Alla va fi cea care, prin natura dansului experimental pe care îl practică, va crea un moment plin de emoții.

Dincolo de sesiunile de talk-uri și performance-uri, participanții se vor bucura de activitățile pregătite de către partenerii evenimentului în pauze!

De dimineață, crainicii de la Radio Impuls - radioul oficial TEDxCluj 2019, vor da tuturor deșteptarea cu o transmisiune live, iar pe parcursul zilei vor fi la locație, asigurându-se că nivelul de energie rămâne la cote maxime până la final!

„Nu dezvăluim nicio surpriză încă, sunt foarte multe activități interactive pregătite de partenerii evenimentului, de care participanții se vor bucura în pauze. Vă spunem doar că își vor crea o mulțime de amintiri faine pe care le pot imortaliza în decoruri inedite, își pot încerca norocul, la propriu, vor putea să-și pună mintea la contribuție în rezolvarea unor mistere, vor primi provocări - unele care continuă și după TEDxCluj 2019 - WHAT IF, și, desigur, se vor relaxa ca între prieteni.” - Ilinca Hanga, Project Manager TEDxCluj

În cadrul evenimentului participanții au asigurată masa de prânz, cafea, apă, gustări, fructe și nu numai.

Ediția din acest an este cea mai mare ediție TEDxCluj de până acum. De aceea, organizatorii au deschis înregistrarea la eveniment (pentru a primi badge-ul de acces) la ClujHub, între 10:00 și 20:00 până vineri, 28 iunie, inclusiv. Adresa ClujHub este str. Regele Ferdinand, nr. 22-26, în incinta magazinului Central, la etajul 3, unde se poate urca pe scări sau cu liftul de la intrarea în supermarket. Înregistrarea se poate face și la locație.

Evenimentul începe la ora 9:00 și se va încheia în jurul orei 18:00.

Detalii suplimentare și bilete se găsesc pe www.TEDxCluj.com.

Sponsorii și partenerii TEDxCluj fac din fiecare ediție o experiență unică pentru fiecare participant. În acest an, aceștia sunt: PENNY Market în calitate de partener principal TEDxCluj, Iulius Mall Cluj, Steelcase, E.ON Business Services Cluj, Lightwork Studio, Yardi, Vivo Cluj, Telenav, Aquavia, Radio Impuls - Radioul Oficial TEDxCluj, Meron - Official Coffee Partner, Eximtur - Official Travel Partner, Mondevents, Salad Box, ATP Motors, Upevent, Urban Mirror, The Dungeon, Bookstory, Tudor Tailor, The Teacher Within, Vertiv, OZON, Deepdoo, A&I Consulting, LLA și Salon Majestique.

TEDxCluj are o istorie de aproape 10 ani, timp în care a construit o comunitate locală de peste 9.000 de persoane, pentru care livrează conținut live original, actual și relevant prin intermediul speakerilor invitați la evenimente. Prințesa Marina Sturdza, Solomon Marcus, Nicolae Maniu, Mihai Ghyka, Raed Arafat, Melania Medeleanu, Vlad Voiculescu, George Buhnici sunt doar câțiva dintre aceștia.

Contact:

Tudor PASC | tudor@tedxcluj.com

Ilinca HANGA | ilinca@tedxcluj.com