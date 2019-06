Mașina de spălat vase, un electrocasnic mai important decât credeai (P)

De exemplu, știai că pierzi circa trei săptămâni pe an spălând vase? Câte alte lucruri mai utile, mai plăcute și mai distractive nu ai putea face în acest timp? Mașina de spălat vase îți oferă, iată, trei săptămâni în plus pe an, pentru tot ceea ce vrei tu.

Mașină de spălat vase oferte

Beneficiile unei mașini de spălat vase nu se opresc însă aici, la folosul tău personal. Comitetul European al Fabricanților de Electrocasnice (CEDED) susține că jumătate din locuințele din Europa sunt dotate cu o mașină de spălat vase. Se pare că acest aparat electrocasnic câștigă tot mai mult teren în casele noastre și procentul se va apropia, până în 2023, de 70%.

Economia de timp, eficiența spălatului vaselor și confortul sunt principalii trei factori care influențează decizia de cumpărare, dar există niște date pe care nu toată lumea le cunoaște și care fac și mai multă publicitate acestui electrocasnic: capacitatea sa de a face economie de apă.

Mașină de spălat vase - oferte

Același Comitet European al Fabricanților de Electrocasnice (CEDED) susține că „se pot obține economii semnificative de apă dacă va crește rata de penetrare a mașinii de spălat vase în locuințe”. Concluziile CEDED se bazează pe un studiu care arată că, în 2015, în Europa, grație folosirii mașinilor de spălat vase, s-au consumat cu 2,531 miliarde de litri mai puțină apă decât dacă ar fi fost spălate toate vasele la mână. Studiul mai spune că, dacă toate familiile din Europa ar folosi mașini de spălat vase, s-ar economisi anual peste 6 miliarde de litri de apă. Cu această cantitate, s-ar putea întreține 2,5 milioane de piscine olimpice pe an!

La fiecare tură de spălat vase, mașina de spălat vase poate economisi până la 30 de litri de apă. Mașina de spălat vase folosește foarte puțină apă. De fapt, mașina de spălat vase folosește, în medie, între 12 și 20 de litri de apă pe ciclu de spălare, în timp ce aceeași cantitate de vase spălată la mână ar irosi până la 40 de litri de apă. Și nu doar cantitatea de apă este mai mică, ci și energia necesară pentru a o încălzi.

Mașina de spălat vase economisește și detergent. Cu o singură pastilă de detergent la o spălare, mașina de spălat vase spală, curăță și protejează vasele. Cu mâna, trebuie să folosești detergent, lavete și prosoape pentru șters vasele.

Oferte de mașinide spălat vase

Dincolo de faptul că îți ușurează enorm sarcinile zilnice în bucătărie, mașina de spălat vase este și un instrument de igienă care îți garantează curățarea și dezinfecția farfuriilor, paharelor, tacâmurilor și tuturor ustensilelor pe care le folosești în bucătărie. Folosind apă la temperaturi înalte (între 45 și 65 de grade Celsius), mașina de spălat vase te scapă și de germeni, vasele sunt complet dezinfectate și strălucitoare. Specialiștii susțin că spălatul la mașina de spălat vase este de 100 de ori mai igienic decât spălatul vaselor manual. Mașina de spălat vase asigură și uscarea acestora la temperaturi înalte, care completează procesul de dezinfecție și igienizare.

Așadar, după ce ai aflat toate avantajele unei mașini de spălat vase, atât pentru tine, cât și pentru omenire, în general, ca și pentru planetă, sperăm că ai tot atâtea motive pentru a-ți achiziționa și tu o mașină de spălat vase.