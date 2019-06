Cu cine te vei întâlni la TEDxCluj 2019 - WHAT IF, ediție moderată de Virgil Ianțu (P)

Ediția din acest an este moderată de Virgil Ianțu, cunoscut publicului larg datorită producțiilor care i-au adus recunoaștere în topul oamenilor de televiziune din România - Vrei să fii milionar?, Copiii spun lucruri trăsnite sau Câștigă, România!.

Ne întrebăm mereu „Ce-ar fi dacă?”, iar anul acesta, la TEDxCluj 2019, organizatorii încearcă să răspundă acestei întrebări cu ajutorul invitaților ale căror talk-uri se vor concentra în jurul temei.

Speakerii sunt personalități internaționale, inițiatorii unor mișcări la scară largă, antreprenori, cercetători, consultanți, arhitecți, artiști și nu numai!

Printre aceștia se numără:

- Amalia Enache - jurnalist de televiziune. Lucrează în media de 20 de ani, timp în care s-a ocupat de documentare, scris, alegerea cadrelor la montaj și filmări pe teren - de la cele mai luxoase locuri din lume până la canalele Gării de Nord din Capitală.

- Carl Honoré - speaker la TED Global. Prezentarea sa despre mișcarea pe care a inițiat-o - Slow Movement, are aproape 3 milioane de vizualizări până în prezent. La TEDxCluj 2019 va vorbi despre îmbătrânire în cel mai pozitiv sens posibil.

- Kathy Ward - trainer Mindfulness. Formează în fiecare an sute de profesori în domeniu în cadrul academiei pe care a fondat-o. La TEDxCluj 2019 va vorbi despre un alt mod de a ne uita la stres.

- Ramin Hasani - cercetător în Informatică. Interesat de Inteligența Artificială și complexitatea acesteia, până acum a primit peste 10 premii pentru activitatea sa.

- Simona Tivadar - nutriționist. Cu spirit critic, comunică sincer și direct ce își dorește ca mai multă lume să înțeleagă despre nutriție. Militează pentru informarea corectă și introducerea subiectului în școli.

- Vladimir Drăghia - înotător, poet, actor. A practicat sport de performanță pentru care a fost medaliat cu aur, a scris un volum de poezii, a câștigat Exalton România anul trecut - premiu pe care l-a oferit în totalitate ca donație și a fost actor în mai multe producții autohtone.

- Irina Margareta Nistor - translator. Cunoscută în țară ca fiind vocea României, a tradus și dublat peste 3.000 de filme în perioada comunismului. Povestea sa a fost ecranizată într-o producție disponibilă și pe Netflix la început - „Chuck Norris vs. Communism”.

- Ștefan Mandachi - antreprenor. Cunoscut pentru inițiativa #șîeu și pentru construirea primului metru de autostradă în Moldova ca un semnal de atenționare cu privire la importanța siguranței în transport.

- Oana Pellea - actriță. Joacă teatru și film de peste 30 de ani în patru limbi, activitate pentru care a primit numeroase premii și distincții până acum.

- Tică Darie - antreprenor social. A început cu un drum pe bicicletă din Danemarca la Roșia Montană, loc unde în cele din urmă a ales să candideze la Primăria locală când avea numai 23 de ani. Oferă locuri de muncă localnicilor în cadrul unui magazin online cu tricotaje.

Pe lângă sesiunile de discursuri, participanții se vor bucura de performance-uri interactive de dans, muzică și artă. În biletul la TEDxCluj 2019 sunt incluse și gustări, fructe, masa de prânz, cafea, apă, sucuri sau ceaiuri, fiind oferite de sponsorii ediției. Ziua se încheie într-o atmosferă informală când, la fel ca pe parcursul întregii zile, au ocazia să interacționeze cu ceilalți participanți și speakeri deopotrivă.

Sponsorii și partenerii TEDxCluj fac din fiecare ediție o experiență unică pentru fiecare participant.

TEDxCluj are o istorie de aproape 10 ani, timp în care a construit o comunitate locală de peste 9.000 de persoane, pentru care livrează conținut live original, actual și relevant prin intermediul speakerilor invitați la evenimente. Prințesa Marina Sturdza, Solomon Marcus, Nicolae Maniu, Mihai Ghyka, Raed Arafat, Melania Medeleanu, Vlad Voiculescu, George Buhnici sunt doar câțiva dintre aceștia.

