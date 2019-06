3 vinuri românești pe care trebuie să le încerci cel puțin o dată în viață (P)

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană din 2007, producătorii de vinuri românești au început să facă investiții mai mari în tehnologia folosită, să elimine sortimentele de slabă calitate și să replanteze podgorii cu gene mai bune. Astfel, țara noastră reușește să se situeze în momentul de față pe locul 6 la producția de vin. Așa că dacă ești consumator înrăit, îndreaptă-ți atenția de la sortimentele franțuzești, spaniole sau italiene către producția autohtonă. Iată câteva vinuri romanesti pe care trebuie să le încerci cel puțin o dată în viață.

Crâmpoșie Selecționată-Avincis

Dacă preferi vinuri românești albe, atunci aceasta poate fi varianta ideală pentru tine. Producerea sa are la bază o logistică foarte bine pusă la punct. Spre exemplu, recoltarea strugurilor se face manual, în lădițe de 18 kg, care să le permită să rămână impecabili. Sortarea lor se face încă o dată și pe banda transportoare, pentru ca în final să fie aleși doar cei copți și sănătoși.

Culoarea sa este de un galben foarte deschis, cu discrete reflexii verzi, aspect ce îl deosebește de alte vinuri românești. Încântă printr-un buchet proaspăt și expresiv de pară și măr verde. Gustul este unul plin de viață, cu note de citrice și măr verde. Desigur, fiind un vin alb, specialiștii recomandă să fie consumat la 7 ̊C. Este delicios alături de pește la grătar sau fructe de mare.

Tarla 101 rose

Vinurile rose sunt la mare căutare în ultima perioadă. Sunt asociate cu terasele franceze sărutate de soare, barurile de pe plajă și idilele de vară. Dacă ești consumator de vinuri românești și vrei să te delectezi cu un rose de calitate, atunci poți opta pentru un Tarla 101. Are o culoare seducătoare-un roz foarte pal căruia nu ai cum să-i reziști. Mirosul său este intens, dar care se remarcă în același timp printr-o prospețime revigorantă. De altfel, aroma sa trădează note de mure și trandafir. Un adevărat deliciu olfactiv!

Ca orice alt vin rose, este recomandat să fie consumat la 8-10ºC, pentru ca gustul său să poată fi pus în valoare cât mai bine. Te poți bucura de el în liniște, după o zi de muncă aglomerată sau la masă, alături de o mulțime de delicii culinare. Spre exemplu, este excepțional alături de paste cu sosuri ușoare sau lângă brânzeturi tinere asezonate cu smochine proaspete.

Domeniul Coroanei Prestige Merlot

Finalizăm lista cu un vin roșu de care te vei îndrăgosti de la prima înghițitură. Domeniul Coroanei Prestige este un Merlot, ceea ce înseamnă, implicit, că are o "personalitate" foarte puternică. Este sec și are o corpolență mare. Are o aromă dominantă de fructe de pădure și ierburi aromatice, învăluite plăcut în nuanțe subtile de lemn prăjit, condimente și lemn dulce. Este maturat în butoaie de stejar francez, după care urmează încă un an de învechire la sticlă, pentru integrarea aromelor dobândite din contactul cu lemnul. Este unul dintre cele mai populare vinuri românești, iar motivul este lesne de înțeles.