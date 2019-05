10 zile cu cinema în aer liber. De vineri, filmele TIFF se văd in Iulius Parc (P)

De vineri, 31 mai 2019, în Iulius Parc se dă startul maratonului de filme propuse de TIFF pentru cinefili. Până pe 9 iunie, în fiecare zi, de la ora 21.45, iubitorii de cinema sunt invitați să vizioneze producții internaționale pentru toate preferințele, într-un cadru relaxat și natural.

Pe 31 mai, publicul se va delecta cu „My Masterpiece” (Argentina, 2018), sâmbătă va rula „One Last Deal” (Finlanda, 2018), iar duminică se va vedea „The Green Hornet” (SUA, 2011). Proiecțiile de săptămâna viitoare debutează cu filmul „The Purity of Vengeance” (Danemarca, 2018), pe 4 iunie este programată pelicula „Swoon” (Suedia, 2019), iar pe 5 iunie suspansul crește cu „The Spy Gone North” (Corea de Sud, 2018). Joi, pe 6 iunie, pe ecranul din Iulius Parc se va vedea „The Bra” (Germania, 2018), iar vineri, pe 7 iunie, pe agendă este „Human Nature” (Franța, 2001). Sâmbătă, pe 8 iunie, va rula producția românească „Pup-o, mă!” (2019), urmată, în aceeași seară, de scurtmetrajul „Romanian Tradition”, debutul în regie al îndrăgitului actor Pavel Bartoș. Ultima seară de proiecții din cadrul evenimentului, de duminică, 9 iunie, aduce pe ecranul în aer liber din Iulius Parc „The Witness” (Corea de Nord, 2018).

Programul complet și detalii despre filmele proiectate sunt disponibile pe site-ul www.tiff.ro. Prețul biletelor este de 12 lei și pot fi achiziționate de la orice casierie TIFF, cele mai apropiate puncte fiind amplasate la intrarea principală și etajul Iulius Mall Cluj, zona Cinema City.

TIFF este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din România, organizat din 2002. Festivalul este o inițiativă a Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociației pentru Festivalul de Film Transilvania. Cea de-a 18-a ediție se desfășoară în perioada 31 mai – 9 iunie 2019 și propune proiecții de lungmetraje şi filme scurte din numeroase țări, evenimente, concerte și competiții în 18 locații din Cluj-Napoca.