Life 4.0 Conferința care duce medicina de la science fiction la science fact (P)

Dacă factori ca statutul socio-economic sau stilul de viață au o influență semnificativă, unul dintre cei mai importanți parametri care determină creșterea speranței de viață este accesul la și calitatea serviciilor medicale.

De la un simplu bisturiu până la primele implanturi cohleare, pacemakere sau sânge sintetic, medicina, completată de tehnologie, a dus nu doar la prelungirea vieții dar și la îmbunătățirea calității ei. Astăzi, progresul rapid al tehnologiei continuă să revoluționeze industria medicală prin soluții ca organe artificiale realizate prin 3D printing, spitale inteligente sau chirurgie robotică.

Deși astfel de dispozitive pot părea, mai degrabă, rupte din scenariul unui film SF, acestea sunt deja folosite în Statele Unite și Europa, în țări precum Germania sau Elveția, pentru a scădea incidența re-operării pacienților bolnavi de cancer, a salva vieți atunci când nu sunt suficienți donatori dar și pentru a crește nivelul de precizie al diferitelor intervenții. Pe 10 octombrie anul acesta, aceste device-uri dar și medicii care le folosesc, împreună cu poveștile pacienților care se bucură de ele vor veni la Cluj, în cadrul primei conferințe de inovație tehnologică în medicină din România.

LIFE 4.0 își propune să transforme science fiction în science fact, aducând mai aproape de publicul din țara noastră soluții inovatoare care redefinesc progresul în medicină și tehnologie. Reunind profesioniști din industria medicală și IT, organizatorii conferinței își doresc să creeze o punte de legatură între cele două zone.

“Avem șansa de a fi parte dintr-o generație în care atât medicina cât și tehnologia avansează într-un ritm amețitor însă, de cele mai multe ori, ele sunt privite ca având două direcții foarte diferite. Am văzut o oportunitate în a deveni proactivi și nu reactivi la modul în care progresul tehnologiei influențează industria medicală și de a facilita colaborarea dintre aceste două arii, oferindu-le medicilor accesul la instrumentele de ultima generație de care au nevoie, inginerilor din industria IT posibilitatea de a contribui creativ la revoluționarea medicinei, pentru ca impreună să prelungim și imbunătățim calitatea vieții pacienților din România.” - Cătălina Mureșan, organizator Life 4.0.

Bogat în studii de caz, prezentări de produse și solutii inovatoare, evenimentul se desfașoară pe parcursul unei singure zi și reuneste o serie de speakeri internaționali și nu mai putin de 500 de medici specialiști și rezidenți, studenți, specialiști IT și nu în ultimul rând, reprezentanți ai companiilor care livrează inovație în domeniul medicinei.

Subiectele abordate includ aplicații ale inteligenței artificiale în medicina pentru a detecta cancerul în stadiu incipient, dispozitive inovatoare cum ar fi iKnife care diferențiază între țesut malign și normal în timp real, în timpul operației, spitale inteligente și medicamente de precizie.

În țara noastră, în 2018, erau în jur de 5000 de pacienți în așteptarea unui rinichi care să le prelungească viața însă numărul donatorilor era de doar 38. În Statele Unite sunt nu mai puțin de 100,000 de pacienți care au nevoie de un transplant de rinichi, iar la fiecare 14 minute, un nou pacient este adăugat pe lista de așteptare. Numărul de organe transplantabile nu este nici pe departe suficient, astfel că 13 pacienți mor în fiecare zi așteptând un rinichi salvator.

Tim Brown, Medic Chirurg Consultant la spitalul din Belfast și Daniel Crawford surprind perfect impactul formidabil pe care îl poate avea o colaborare strânsă între tehnologie și medicină. În cadrul Life 4.0, cei doi vor vorbi despre cum au folosit tehnologia de imprimare 3D într-o operație deosebit de complexă de transplant renal pentru a salva viața unei tinere mame.

“Progresul este posibil datorită ritmului accelerat în care avansează tehnologia și a cresterii ratei de colaborare și parteneriere între diverse discipline. Creativitatea în tehnologie, contextul social global și, implicit, contribuția specialiștilor dincolo de eventuale limitări geografice, ne oferă o oportunitate unică de a livra soluții, a diagnostica nevoi, a lua decizii curative informate și a îmbunătăți actul medical, în ansamblul său.” - Karen Taylor, Director al Centrului de Soluții în Sănătate, Deloitte UK.

I se vor alătura speakeri internaționali ca Harald H.H.W. Schmidt, Profesor de Farmacologie și Șef al Departamentului de Farmacologie și Medicină Personalizată în cadrul Universității din Maastricht, NL, Prof. Dr. Maria Siemienow, Director de Cercetare în Microchirurgie în cadrul Cleveland Clinic, Dr. Alexandru Floares, Specialist în Neurochirurgie, Dr. în Biofizica și expert în Inteligență Artificială și mulți alții.

La conferință vor fi prezente și un număr de 10 start-upuri medicale naționale selectate, care își vor prezenta produsele în fața audienței și a investitorilor.

“Structurat pe un format de prezentare care cuprinde o sesiune de pitch, un live demo și una de Q&A, dorim să aducem în atenția publicului prezent cele mai ingenioase soluții medicale, oferindu-le totodată acestora posibilitatea de a beneficia de feedback-ul constructiv al medicilor prezenți dar și de atenția investitorilor interesați să susțină dezvoltarea produselor lor pe mai departe.”, a adăugat Cătălina Mureșan.

Participanții se vor putea bucura nu doar de soluții aplicate, studii de caz și demonstrații ale unor dispozitive inteligente ci și de posibilitatea de a explora oportunitățile pe care le crează o colaborare mai strânsă între industria de IT și cea medicală într-o zonă dedicată, de expoziție și networking.

Medicii specialiști si rezidenți, studenții, specialiștii IT care își doresc să contribuie la creșterea speranței de viată și a calității ei, sunt invitați să se alăture în 10 octombrie, speakerilor, participanților, expozanților și start-upurilor inovatoare prezente la Life 4.0, pentru ca împreună să contribuim la creșterea speranței de viață și la îmbunătățirea calității vieții fiecăruia dintre noi.

