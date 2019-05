From Basics to Mastery - Conferința World of Instagram Cluj (P)

Acest citat se poate replica foarte bine în toate domeniile, inclusiv pe rețelele sociale și mai ales pe Instagram. Cu toții ne dorim să creăm conținut de calitate, să dezvoltăm în jurul lui o comunitate frumoasă și în continuă creștere și cu care să interacționăm constant. “The wish” este foarte bine definit de majoritatea dintre noi. Care este însă “the plan”? Ce înseamnă conținut de calitate, cât de important este să ai o strategie sau să fii constant? Și cât de ușor este să te menții la nivelul dorit, o dată ajuns acolo?

La cea de-a VIII-a ediție World of Instagram – From Basics to Mastery, ce va avea loc pe 30 mai 2019, la ClujHub, începând cu ora 18.00, vom analiza împreună toate acestea și vom trasa împreună pașii necesari pentru a trece de la un utilizator basic la unul premium.

Speakerii acestei ediții sunt: Francisc Șandor, Fotograf & Instagrammer; Alexandra Crăciun, branding consultant; Sandra Bendre, Instagrammer.

Evenimentul va fi moderat de către organizatoare evenimentului, Laura Pîrlog.

Primul nostru invitat, Francisc Șandor, ne va învăța cum să faci o fotografie demnă de Instagram, creativă, originală și care să atragă butonul de like.

Tendințe, noutăți, cât de important este să ai o strategie și ce alte tool-uri mai poți folosi pentru a-ți crește comunitatea, ne va dezvălui Alexandra Crăciun.

Și ca să păstrăm tradiția, Sandra Bendre va fi din nou alături de noi pentru a-și spune povestea personală care a ajutat-o să devină un creator de conținut de succes.

World of Instagram Cluj pregătește și multe alte surprize pentru cei care vor participa la eveniment. Înscrierea la acest eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile. Detalii despre program și înscrieri, găsiți pe https://worldofinstagram.ro/.

Susținătorii evenimentului World of Instagram Cluj sunt: Lidl, Farmec, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

Parteneri media: IQads, SMARK, IQool, PRwave, SocialWeb.ro, CityNews.ro, Monitorul de Cluj, I Like Cluj, Clujul de buzunar.

World of Instagram este un eveniment educativ, în care sunt prezentate noutățile, sunt dezbatute teme actuale despre Instagram, toate sub îndrumarea unor specialiști reprezentativi pentru această industrie. World of Instagram este locul care reunește sub același acoperiș persoanele pasionate de Instagram și brandurile care sunt active pe Instagram. Cu fiecare ediție contribuim la creșterea unei comunități frumoase de instagrameri, le provocăm creativitatea și învățăm împreună. Mai multe detalii despre proiect gasiti pe pagina de inscriere la eveniment sau pe pagina de Facebook World of Instagram.

Hashtag-uri recomandate pentru această ediție: #worldofinstagramcluj, #worldofinstagram, #woievent #instaevent, #creativecontent #gottalovetheworldofinstagram

Evenimentul World of Instagram este un concept creativ marca Creative Energy Corner.