Pria Competition Cluj-Napoca. Noutăți legislative. Analize. Studii de caz (P)

De ce Cluj- Napoca? Pentru că este orașul cu cea mai mare dezvoltare în ultimii ani, fiind ales de foarte multe companii pentru investiții, dar și care a creat mulți antreprenori de success. Este un oraș dinamic pentru mai multe sectoare de business, este orașul smart care este în fruntea tării, are același PIB per capita ca și Bucureștiul și, nu în ultimul rând, are are unul dintre cele mai dezvoltate medii academice și rezultate excelente ale studenților.

Toate companiile trebuie să se supună legilor concurenței. De aceea, acest eveniment important este de interes pentru top manageri – președinti, directori generali, antreprenori, directori de dezvoltare, directori de strategie, directori de operațiuni, directori juridici, consilieri juridici și avocați, dar și pentru asociații profesionale, camere de comerț, ambasade, consultanți, investitori,economiști, profesori și jurnaliști.

De ce să participați?

Indiferent de domeniul în care activați, dacă doriți să vindeți sau să cumparați o companie, trebuie să primiți avizul Consiliului Concurenței.

Membrii asociațiilor profesionale trebuie de asemenea să știe care sunt liniile care nu trebuie depășite când vine vorba despre concurență.

Este foarte important ca fiecare companie care este interesată de achizițiile publice să știe care sunt barierele pe care nu trebuie sa le treacă companiile care participă la licitații ? Câte companii pot participa ? Pot licita împreună 2 sau mai multe companii?

Fiecare manager trebuie să știe care sunt clauzele contractuale pe care să le includă în contracte sau sa le accepte de la parteneri astfel încât să nu încalce legea concurenței, să aibă grijă cand stabilește prețul și șă nu recurgă la concurență neloială.

Asadar, concurența este un mecanism vital al economiei românești, Consiliul Concurenței având un rol foarte important pentru asigurarea unui mediu concurențial sănătos. Astfel se încurajează eficiența şi inovația şi se reduc preturile. De asemenea, companiile sunt încurajate să ofere consumatorilor bunuri şi servicii în termenii cei mai favorabili.

Piețele nu funcționează întotdeauna eficient, făcând rău economiei, consumatorilor și societății. Atunci când se întâmplă așa, autoritățile de concurență verifică ce se întamplă în acele sectoare ca să înțeleagă dinamica concurenței în aceste sectoare, iar astfel pot să identifice motivele pentru functionarea slabă a sectorului și să recomande diverse politici sau actiuni pentru rezolvarea problemelor.

De aceea, politicile concurențiale trebuie cunoscute și înțelese de către toți cei care sunt implicați în economie. Companiile trebuie să cunoască atât modalitățile prin care pot fi protejate de legislație în cazul în care devin victime ale unor practici anticoncurențiale, dar și care sunt sancțiunile pe care le pot primi dacă decid încălcarea normelor. Este foarte important să cunoască aceste reglementări atât mediul de afaceri, dar și persoanele fizice.

Printre subiectele importante care se vor dezbate la această ediție regăsim: concurența și sectoarele cheie precum financiar - bancar, asigurări, retail, sănătate și farmaceutice, energie, turism, telecom, auto, mediu, juridic, agricultură, construcții și real estate, IT, industrie, concurența pentru membrii asociațiilor patronale și profesionale; concurența și achizițiile publice.

Focusul este în continuare asupra luptei împotriva cartelurilor, a abuzului de poziție dominantă a companiilor în sectorul lor de activitate, precum și asupra fuziunilor si achizițiilor, a concurenței neloiale, a prețurilor și a altor practici de concurență.

În cadrul conferinței PRIA Competition veți beneficia de aflarea noutăților legislative în ceea ce privește concurența, de analize la un nivel înalt și de studii de caz.

Veți avea ocazia să întâlniți cei mai importanți lectori din domeniu dar și să faceți schimb de opinii și experiență cu participanții preocupați de aceleși subiecte ca și voi, de a afla cum pot vă ajuta consultanții juridici, de a vedea care sunt opiniile asociațiilor și ale companiilor din industria dvs. Exemplele, studiile de caz și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfăsurați.

AGENDA

9.30 -10.00 - Înregistrarea participanților

10.00 - 12.45 – Practici. Noutăți legislative. Analize. Studii de caz

Noutăți legislative în ceea ce privește concurența. Ce s-a modificat în decursul lui 2018 și ce modificari se preconizează pentru 2019 sau 2020 în România? Dar în UE și la nivel internațional?

Concurenţa ca și mecanism vital pentru buna funcționare a economiei noastre

Care au fost cele mai dinamice sectoare din punct de vedere al concurenței? Unde au fost aplicate cele mai multe sancțiuni? Ce sector a avut cele mai multe investigații?

Ce trebuie să știe companiile pentru a evita amenzile Consiliului Concurenței? Ce ar trebui să știe atunci când cumpară o companie? Atunci cand stabilesc prețurile? Atunci cand fuzionează cu o altă companie? Atunci cand discută cu acele companii care fac parte din același segment de piață?

Ce trebuie să știe asociațiile pentru a evita amenzile Consiliului Concurenței? Care sunt liniile pe care nu le pot depăși? Cum șă evite problemele de concurență și antitrust? Ce pot stabili în cadrul adunărilor și grupurilor de lucru?

Concurenţa în sectoarele esențiale ale economiei românești : financiar - bancar, asigurări, retail, sănătate și farmaceutice, energie, turism, telecom, auto, mediu, juridic, agricultură, construcții și real estate, IT, industrie și nu numai.

Concurența și achizițiile publice. Care sunt barierele pe care nu trebuie sa le treacă companiile care participă la licitații ? Câte companii pot participa ? Pot licita împreună 2 sau mai multe companii?

Concurența și protecția consumatorului. Cum se îmbină activitatea celor 2 instituții spre a proteja consumatorul ?

Care este rolul consultanților pentru creșterea culturii concurențiale în mediul de afaceri

Companiile de stat – ce reglementări are Consiliul Concurenței pentru acestea?

Concurența și IMM-urile ? Ce trebuie să știe antreprenorii ?

Ajutoarele de stat – cum pot fi acordate acestea ? Care este rolul Consiliului Concurenței ?

Care sunt sugestiile mediului de afaceri, ale ambasadelor și ale camerelor de comerț?

Recomandări de buna practică, concluzii și propuneri pentru a avea un an concurențial bun în 2019

12.45 - 13.00 – Q&A și Concluzii

13.00 - 14.00 – Prânz

Lectori:

Emil BOC – Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Bogdan M. CHIRIŢOIU – Preşedinte, Consiliului Concurenţei

Mihaela ION – Partener, Popovici Nițu Stoica și Asociații

Voicu OPREAN – Președinte, Aries Transilvania

Georgiana BĂDESCU – Partener, Schoenherr și Asociații

Felix ARION – Director General, AgroTransilvania Cluster

Alexandra STOICA – Director Executiv, Transilvania Energy Cluster – TREC

Moderator – Raluca VOIVOZEANU – CEO, PRIA Conferences