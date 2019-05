Fortech anunță deschiderea primului birou global, în USA (P)

Cu o activitate de 15 ani pe piață și un portofoliu comercial generat în proporție de 45% de piața din SUA, Fortech vine mai aproape de clienții săi cu scopul de a aprofunda nivelul de înțelegere a nevoilor specifice pieței locale.

Situat în cea mai efervescentă zonă de business din Chicago, noul birou va servi ca loc de întâlnire între Fortech și clienții sau prospecții din SUA. Prezența consultanților tehnici și de business în regiune va fi asigurată printr-un circuit rotațional.

Cluj-Napoca, România și Chicago, SUA, 14 Mai 2019 – Fortech, una dintre cele mai mari companii dezvoltatoare de software din România, recunoscută în mod repetat în topurile Deloitte sau EY anunță lansarea primul său hub de vânzări și consultanță în SUA, în Chicago.

Prin acest pas, Fortech își reiterează interesul față de piața americană, căreia îi adresează o ofertă complexă, ce integrează competențe software aliniate specificului pieței locale.

Reafirmarea angajamentului față de piața SUA

După 15 ani de relaționare cu piața din SUA și în temeiul proiectelor software desfășurate pentru clienți americani, Fortech își intensifică prezența în regiune prin deschiderea noului hub de vânzări și consultanță. Investiția Fortech reprezintă un simbol al dedicării companiei față de piața SUA și intenția de a deservi clienții din regiune pe termen lung.

Biroul este situat în inima centrului de afaceri din Chicago, într-un zgârie-nori, recunoscut ca icon-ul arhitectural de pe malul râului Chicago Nord. Acesta va deveni punctul de intersecție dintre consultanții și reprezentanții de business Fortech și clienții sau prospecții din SUA care doresc să exploreze valoarea aplicată a tehnologiei.

“De mai bine de 15 ani suntem alături ca parteneri tehnici atât pentru companii mari cât și startup-uri sau companii mici și medii din SUA. Am dezvoltat proiecte, pentru o varietate de industrii precum sectorul financiar, sănătate, comerț, industria comunicațiilor și altele. Am acționat ca parte integrantă din ecosistemul lor tehnic, după un model de colaborare adaptativ. Așa am crescut pe această piață și am ajuns azi să evaluăm proiectele noastre comerciale aferente SUA la o pondere de 45% din portofoliul comercial actual“, menționează Călin Văduva, CEO Fortech.“Deschiderea unui birou în Chicago este o etapă cheie cu rădăcini în viziunea și strategia de business și reafirmă angajamentul nostru față de clienții actuali și prospecții din regiune, aflați în căutarea unui partener pentru proiectele lor software. ”



Structura ofertei pentru piața SUA

Activitatea biroului din Chicago va fi asigurată de o echipă multi-disciplinară, formată din arhitecți software, consultanți de business sau vânzări. Aceștia vor funcționa printr-un circuit rotațional. Astfel, compania va asigura o strânsă relaționare cu prospecții și clienții din regiune.

“Am învățat că orice intervenție tehnologică implică schimbări mai profunde în organizația clientului. În lumina acestei înțelegeri, aplicăm o abordare consultativă, facilitând practic navigarea fiecărei etape din procesul de dezvoltare și achiziție a unui proiect software. Prezența noastră în Chicago, ne va ajuta să întărim raportul de comunicare atât cu clienții existenți cât și cu cei potențiali din regiune, pe tot parcursul acestui traseu.”, completează Alex Dima, VP Fortech.

Noul hub devine parte integrantă a grupului Fortech, alături de cele 4 centre operaționale din România, ce numără în prezent peste 700 de angajați și colaboratori. Aceștia sunt distribuiți în birourile companiei din Cluj, Iași, Oradea și în biroul recent deschis în Brașov. Hub-ul din Chicago va lucra îndeaproape cu organizația din România.

Oferta Fortech pentru piața SUA acoperă întregul spectru de dezvoltare al unui produs software de la analiza nevoii, UI/UX, dezvoltarea aplicației, testare și asigurarea calității la mentenanță sau gestiune de proiect. Compania se va angaja în continuare în execuția celor mai complexe proiecte tehnologice prin aplicarea unui spectru larg de tehnologii. Printre acestea se înscriu JAVA, .NET, C++, Web, Python sau tehnologii mobile.

De asemenea în anii recenți, compania a învestit în cele mai inovatoare segmente tehnologice, precum: Cloud, AI, machine learning, IoT sau Blockchain. Pe parcursul celor 15 ani de activitate, echipa Fortech a acumulat experiență solidă în privința tuturor dimensiunilor de dezvoltare a unui produs software, de la crearea de prototipuri, la construcția unor sisteme tehnologice complexe, integrări sau migrări. Astăzi, Fortech așează aceste competențe în centrul modelului său și în slujba aspirațiilor sale de evoluție la nivel global.

“Sunt încântat că Fortech face încă un pas semnificativ în evoluția sa. În calitate de consultant pentru industria software, mai cu seamă pentru proiecte de outsourcing, am fost de-a lungul timpului martor la implementarea unor proiecte majore derulate de către echipe din România, în special de echipa Fortech.

Dedicarea companiilor românești în a forma echipe tehnice de elită, a resetat nivelul așteptărilor pentru clienții din SUA. Am fost în mod repetat, impresionat de calitatea muncii și a expertizei tehnice oferite de companiile românești. În privința Fortech, referințele multiple obținute din partea clienților săi, validează că modelul de colaborare și competențele echipei rezonează cu piața din SUA”, a afirmat Ron Herman, fost client Fortech, în prezent CEO TeamFound, USA.

Susținerea cererii, pe termen lung

În prezent, Fortech numără peste 700 de angajați și colaboratori. Compania investește în mod activ în dezvoltarea ecosistemului software local și a forței de muncă. Face astfel prin diverse programe de pregătire pentru liceeni, absolvenți, programe de reconversie profesională cât și pentru profesioniști cu experiență în domeniu.

Contribuția Fortech la dezvoltarea competenței locale în tandem cu ritmul dinamic al industriei software, crește capacitatea companiei de a răspunde pe termen lung la solicitările clienților din Occident.

Despre Fortech

Fortech este o companie românească de servicii software, cu sediul în Cluj-Napoca. Cu un număr de peste 700 de angajați și colaboratori, Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiune, recunoscută recent de EY și în mod repetat în topul Deloitte ce clasează companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est.

Fortech oferă o gamă completă de servicii software la comandă, acoperind întregul ciclu de viață al aplicațiilor software. Modelul de afaceri al companiei este de a dezvolta parteneriate nearshore dedicate, construind echipe pentru nevoile pe termen lung ale clienților. Din 2003, două sute de clienți au ales Fortech ca partenerul lor de dezvoltare software, printre care T-Systems, Swisscom, Symantec, Pfizer și Renault.