Iulius Mall Cluj va fi deschis în a doua zi de Crăciun și pe 2 ianuarie 2019 (P)

Lista de cumpărături pentru Crăciun este incompletă? Magazinele Iulius Mall Cluj te așteaptă să le colinzi și în Ajun, până la ora 18.00. Pe 25 decembrie mall-ul va fi închis, dar pe 26 decembrie se dă startul la shopping și distracție începând cu ora 12.00, până la ora 22.00.

Știm că pregătirile pentru petrecerea de Revelion necesită timp, așa că îți poți completa coșul cu tot ce vrei și în ultima zi a acestui an, la Iulius Mall, în intervalul orar 10.00 - 18.00. Toate magazinele sunt închise în prima zi a noului an, iar pe 2 ianuarie 2019, te invităm la o pauză relaxantă la cafenele și la noi sesiuni de shopping în tendințe începând cu ora 12.00, până la ora 22.00.

Și Auchan are un program special în preajma sărbătorilor. Până pe 23 decembrie, clujenii pot face cumpărături în intervalul orar 08.00 - 23.00, iar în Ajun, hypermarketul este deschis în intervalul 07.00 - 18.00. În prima zi de Crăciun, angajații Auchan sunt liberi să petreacă alături de familie, iar pe 26 decembrie, clienții sunt așteptați în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Între 28 şi 30 decembrie, hypermarketul va fi deschis între orele 08.00 și 23.00, iar pe 31 decembrie cumpărăturile se pot face în intervalul 07.00 - 18.00. În prima zi a anului 2019 va fi închis, iar pe 2 ianuarie se lucrează de la 10 dimineaţa până la 10 seara.

Pentru cei nerăbdători să îl întâlnească pe Moș Crăciun, Iulius Mall are o veste bună. Simpaticul bătrânel va fi prezent pe jilțul său din Atrium și pe 23 decembrie, în intervalul orar 17.00 – 20.00, pregătit să le asculte dorințele.

În continuare, cumpărăturile din Iulius Mall Cluj sunt răsplătite cu premii de sărbătoare. Zilnic, până pe 23 decembrie, primii 300 de clienți care au făcut cumpărături în valoare de minimum 300 de lei, pe același bon fiscal sau pe bonuri cumulate în perioada campaniei, și se înscriu la centrul de premiere vor primi un premiu garantat: un multipack cu doze Coca Cola în ediție de Crăciun sau un cadou surpriză. Dacă ți-a surâs norocul și primești cutia frumos împachetată, ai șansa să fii răsplătit cu: un revelion de poveste pentru două persoane la Wonderland Resort ori vouchere de cumpărături cu valori între 50 și 550 de lei.