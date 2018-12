Mort de beat și cu ITP expirat, prins de polițiști conducând o mașină prin Câmpia Turzii

La data de 08.12.2018, în jurul orei 23:40, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii, Biroul de Ordine Publica si Compartimentul Rutier, au identificat un bărbat de 45 de ani, din Câmpia Turzii, jud. Cluj, care a condus autoturismul pe strada Laminoriștilor din Câmpia Turzii, având o alcoolemie de peste 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea recoltării probelor biologice.

De asemenea, autorizatia de circulatie provizorie a autovehiculului condus era expirata din data de 25.11.2018.

În cauză se efectuează cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de: ,,conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” şi "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", fapte prevăzute și pedepsite de Codul penal.

La data de 09.12.2018, s-a dispus reţinerea bărbatului pe o perioadă de 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Cluj, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentat procurorului de supraveghere pentru a dispune măsuri în cauză.