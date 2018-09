Ai avut probleme cu contul de Facebook? Ai motive SĂ TE ÎNGRIJOREZI pentru PAROLA ta!

Inginerii de la Facebook au descoperit marţi după-amiază, pe 25 septembrie, "o problemă de securitate care afecta aproape 50 de milioane de conturi". "Tratăm acest lucru cu maximă seriozitate, pentru a-i anunţa pe oameni în legătură cu ceea ce s-a întâmplat şi în legătură cu acţiunile imediate pe care le-am luat pentru a proteja securitatea utilizatorilor", se afirmă în acel comunicat.



"Investigaţia noastră se află încă într-un stadiu incipient. Însă este clar faptul că piraţii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate din codul Facebook, ce a avut un impact asupra 'View As', o funcţie ce permite oamenilor să îşi vadă propriul profil ca şi cum ar vizualiza profilul altor persoane. Acea breşă le-a permis piraţilor cibernetici să fure codurile de acces pe Facebook, pe care au putut, apoi, să le folosească pentru a prelua controlul asupra conturilor utilizatorilor”, au explicat inginerii Facebook, potrivit Agerpres.

Compania americană a anunţat şi primele măsuri pe care le-a luat deja pentru a remedia această problemă.



"Mai întâi, am reparat acea vulnerabilitate şi am anunţat Poliţia".



"În al doilea rând, am resetat codurile de acces pentru cele aproape 50 de milioane de conturi despre care ştim că au fost afectate, pentru a proteja securitatea lor. De asemenea, am luat şi măsuri de precauţie ce constau în resetarea codurilor de acces pentru alte 40 de milioane de conturi care au fost supuse unei vizualizări prin funcţia 'View As' în ultimul an. Ca urmare, aproximativ 90 de milioane de oameni vor trebui de acum să se conecteze din nou pe Facebook sau pe orice aplicaţie care foloseşte Facebook Login (procedura de conectare pe Facebook, n.r.). După ce ei se vor fi reconectat, oamenii vor primi o notificare în partea de sus a funcţiei lor News Feed, care le va explica tot ceea ce s-a întâmplat".



"În al treilea rând, am oprit temporar funcţia 'View As' în perioada în care realizăm o analiză amănunţită a securităţii reţelei", au precizat reprezentanţii Facebook.