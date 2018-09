Expoziție aniversară. 60 de ani de creație a pictorului Teodor Botiș

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări culturale dedicate celebrării celor 100 de ani de la Marea Unire.

Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 27 septembrie 2018, ora 18:00, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30), în prezenţa unor distinşi invitaţi: I.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Acad. Ioan Aurel-Pop, istoric, Preşedinte al Academiei Române şi Rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, istoric, Manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Negoiţă Lăptoiu, istoric şi critic de artă; Horia Bădescu, poet, prozator, eseist şi traducător; Alexandra Sârbu, comisar de expoziţie.

„E o expoziție cu 100 de lucrări dedicate Marii Uniri. Pe lângă această sărbătoare care este Unirea, este și sărbătoarea mea. Că am împlinit 80 de ani. Deci se cumulează cele două evenimente. Lucrările sunt o intropsectivă din Colecția Familiei, care sunt realizate în ultimii 15-20 de ani, sub aspect calitativ. Eu ca pictor susțin că pictura este o încununare a vârstei maturității. Eu cred că perioada între 60 și 80 de ani poate fi o încununare a eforturilor creatoare, când maturitatea, experiența pot să ducă la sinteze fericite. În acest moment eu aș putea să îi mulțumesc bunului Dumnezeu care mi-a dat sănătate, familiei, adică soției și fiicei, care mi-au fost alături, dar și prietenilor mei scriitori și poeți cum a fost Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Aurel Rău, pictorul Ion Pacea. Au fost pentru mine repere cu care sufletul meu a vibrat. În acest caz am sentimentul că las urmașilor mei izvoare de adăpat aripile zborurilor, precum spunea prietenul meu Marin Sorescu: O, Doamne! din această fugă-a mea/Și-această piedică ce-o pune clipa/Să se aprindă-atunci când voi cădea,/Un mic izvor de adăpat aripa”, a spus pictorul Teodor Botiș.

Concentrându-se asupra unei selecţii de lucrări provenite exclusiv din colecţia familiei, actuala expoziţie își propune să creioneze o privire sinoptică de mare relevanţă asupra creaţiei artistice din ultimele două decenii a maestrului Teodor Botiș, una dintre personalităţile de referinţă în arta contemporană românească, pe care o recomandă cu prisosință consistenta sa carieră profesională de anvergură naţională (cu notabile ecouri internaţionale), atestată printr-un palmares expoziţional redutabil şi, nu în ultimul rând, prin prestigioasele premii şi distincţii naţionale și internaționale care i-au fost conferite de-a lungul timpului.

Evoluția operei sale picturale a cunoscut o traiectorie unitară, precizându-se ca o autentică „scriitură” a organicităţii ce a urmat etape înscrise firesc în coordonatele unei viziuni de o pregnantă originalitate, a cărei marcă distinctivă trădează strânse conexiuni cu filonul fecund al artei populare tradiţionale româneşti. Lucrările sale fructifică cu preponderenţă valenţele decorative ale suprafeţei picturale, decantată şi transfigurată simbolic în largi desfăşurări cromatice cu intensități și nuanțări atent orchestrate, raporturile dintre forme supunându-se unei ritmicităţi ornamentale, saturată de reverie poetică şi de meditaţie spirituală, care le structurează contrapunctic în jurul unor nuclee iradiante.

Pictorul clujean Teodor Botiş (n. 20 august 1938, Gherla, judeţul Cluj) a frecventat cursurile secţiei de pictură a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj (promoţia 1962), la clasa profesorului Aurel Ciupe, formația sa artistică desăvârșindu-se în cadrul unei specializări urmate în anul 1964, sub îndrumarea maestrului Corneliu Baba. A desfăşurat o intensă activitate didactică în învăţământul superior de artă clujean, mai întâi la Facultatea de Desen din cadrul Institutului Pedagogic (1962-1973), apoi la catedra de pictură a Institutului „Ion Andreescu” (1974-1994). Ca membru al Filialei Cluj a Uniunii Artiștilor Plastici din România (din 1969), a deschis o serie importantă de expoziții personale și a participat cu consecvență la expozițiile regionale și județene, fiind prezent și în peste 200 de manifestări expoziționale de grup, festive și republicane. Lucrările sale au fost integrate în importante expoziții românești organizate peste hotare, precum și în manifestări cu participare internațională. A fost distins cu numeroase ordine, premii şi diplome de excelenţă.