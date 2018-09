Cluj, în topul dezvoltatorilor de jocuri video din România.

Industria de gaming din România a înregistrat o cifră de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, în creştere cu 11,6% faţă de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din România. În prezent, la noi, există peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50 se află în București, alte orașe cu o prezență notabilă a industriei fiind Cluj, Timișoara, Brașov, Craiova și Iași. Iată care sunt primele din clasament.

Industria este formată din peste 6000 de angajați care lucrează în studiourile din România ale companiilor internaționale sau în studiouri independente cu capital românesc, numărul lor crescând cu un procent de 2% față de 2016, informează startupcafe.ro.

Industria s-a remarcat, în 2017, prin dezvoltarea sau co-dezvoltarea în România a unor titluri recunoscute internațional precum seria FIFA (Electronic Arts), Asphalt StreetStorm (Gameloft), Assassin’s Creed Origins (Ubisoft), Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft), Need for Speed (Electronic Arts) și Iron Blade (Gameloft), dar și prin jocuri dezvoltate de studiouri românești independente precum Brawlout (Angry Mob Games), Door Kickers: Action Squad (KillHouse Games), Gray Dawn (Interactive Stone), LigaUltras si ScoreRivals (Green Horse Games), Tap Busters (Metagame), The Adventures of Elena Temple (GrimTalin) sau Euro Truck Driver (Ovilex).