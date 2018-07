Spectacol de culori şi lumini la Opera Cluj

“Dacă până acum un an, programul interpretat în cadrul concertului La Operă avea menirea de a anunța, prin reprezentative momente orchestrale, solistice, de ansamblu sau corale, câteva dintre principalele titluri operistice planificate pentru noul sezon liric, ediția 2018 a evenimentului aduce și arii celebre – precum Io son l’umile ancella din Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, Casta Diva din Norma de Bellini, Vesti la giubba din Pagliacci de Ruggero Leoncavallo – din creații neregăsite în repertoriul curent al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, însă a căror interpretare vă va transpune, cu siguranță, în universul lucrărilor originale. Impozanta uvertură a operei rossiniene La gazza ladra deschide un parcurs muzical bogat, în care se regăsesc expresiile furiei Reginei Nopții din Flautul Fermecat de Mozart, focul gitanilor din Il trovatore de Giuseppe Verdi, galanteria cu care sergentul Belcore încearcă să câștige inima Adinei, spre disperarea naivului Nemorino (Come paride vezzoso… Or se m’ami din L’elisir d’amore de G. Donizetti), fermecătoarea arie Quando m’en vo’ a Musettei din La bohème de Giacomo Puccini, dorul și ardoarea cu care Madama Butterfly așteaptă reîntoarcerea lui Pinkerton, dar și comicul situațiilor din opereta Văduva veselă a lui Franz Lehár, evocate în cadrul unui colaj”, spun reprezentanţii Operei.

Nu lipsesc nici esențele românești din bogăția expresivă a concertului La Operă, care va fi încheiat de animatul duet Nu-i bai din opereta Lăsați-mă să cânt a lui Gherase Dendrino și de o Suită pentru taragot și orchestră (aranjament: Flaviu Mogoșan).

Publicul clujean va putea urmări astfel multitudinea de culori, lumini și costume prezente pe esplanada din fața clădirii Operei clujene din Piața Avram Iancu în prima seară de toamnă.

Spectacolul are loc sâmbătă, 1 septembrie 2018, de la ora 20:00, în Piaţa Avram Iancu.